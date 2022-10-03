Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu! 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 94 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 69,50 gr Metamfetamin, 12,55 gr Bonzai, 9,06 gr Esrar, 43 adet ecstasy, captagon, 15 Sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 5 kişi hakkında yasal işlem başlattı.