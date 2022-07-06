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Ne Mutlu Allah İle Huzur Bulanlara

Allah,insanoğlunu yarattı ve yeryüzüne gönderdi…

Ne Mutlu Allah İle Huzur Bulanlara

Ne Mutlu Allah İle Huzur Bulanlara

Allah,insanoğlunu yarattı ve yeryüzüne gönderdi…

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:32
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Sadece;Allah’a kulluk yapmak ve sadece Allah’ın emirlerini yerine getirmek için yaratıldık…

Allah’ın komutasında,yeryüzünde iyiliği yaymak ve Allah’a kulluğun lezzetini tatmak için yaşamalıyız…

Yeryüzüne bir daha gönderilme şansımız yok…

Mademki yeryüzünde bir defa geldik ve bir defalık yaşayacağız,Öyleyse bu yaşamımız neden sadece,Allah için olmasın…

Şair de şiirinde şöyle haykırmış ya;

“Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın

Varsın sevinçler başka bahara kalsın

Madem ölüm tek bir defa gelecek

Oda neden Allah için olmasın.”

Evet,madem bir kere yaşayıp,bir kere öleceğiz…

Oda,Allah için niye olmasın…

Herşey insanoğlunun emrinde yaratılmış…

Hava,toprak,su…

İnsan da,Allah için yaşamalı değil mi?…

İnsan da,Allah’a kul olmak için yaratılmıştır…

Toprak kavgası niye…

Irk kavgaları niye…

Yeryüzüne kötülük,riya,şirk hakim olmuş durumda…

İnsanoğlu,yeryüzüne gönderildikten sonra, ilk olarak,Allah’ı unuttu…

İnsanoğlu,yeryüzüne gönderildikten sonra,ilk olarak Allah’a isyan bayrağını çekti…

İnsanoğlu,yaratıldıktan sonra,yeryüzünü kendisine ait zannetti,yeryüzünde zevk ve eğlence peşine düştü,kibirlendi ve maddeye tapmaya başladı…

Öleceğini ve sadece Allah’a hesap vereceğini düşünmez oldu…

Allah’ın yurdunda,Allah’a kafa tuttu…

Allah’ın verdiği bedenle,Allah’a karşı isyan etti…

Uyarmak isteyen peygamberleri dinlemedi ve hüsrana uğradı…

Allah’ın gönderdiği yüce mektubu,hiç okumadı,hiç hayatına tatbik etmedi,debelendi durdu yeryüzünde…

İçkide huzur aradı bulamadı…

Maddede huzur aradı bulamadı…

Gecelerde huzur aradı bulamadı…

Debelenip durdu insanoğlu…

İnsanoğlu sürekli bir arayışta…

Ama bir türlü de huzuru ve adaleti bulamıyor…

Allah’ı unutan, mutsuzluğun girdabında boğulur ve ebediyyen huzur bulamaz…

Allah’ı unutan,herşeyini kaybeder,onu hiçbir şey mutlu edemez…

Onun için;

“Allah’a iman eden,zindanda da olsa bahtiyardır,

Allah’a bağlanmayan,sarayda da olsa bedbahttır.”

(Said Nursi)

Sözü yerinde olmuştur…

Etrafınıza şöyle bir temaşa edin;

En çok intiharlar,zengin ailelerin çocuklarında yaşanıyor…

Demek ki,Allah’a bağlanmayan kalpler hiçbirşeyle huzur bulamıyor…

Öyleyse ;

Gelin,müslüman olalım…

Gelin,Allah’a,sadece Allah’a yönelelim…

Ortak noktamız ;Allah’a iman olsun…

Allah’tan başka hiçbir şeye kulluk yapmayalım…

Allah’tan başka hiçbir şeye gönül bağlamayalım…

Allah’tan başka hiçbir şeyi, Allah’ı sever gibi sevmeyelim…

Ne mutlu, sadece Allah’ı sevenlere…

Ne mutlu,sadece Allah’a itaat edenlere…

Biliniz ki,cennet,sizin olacaktır…

Biliniz ki,sonsuz sene cennette kalacaksınız…

Kurban bayramınız şimdiden mübarek olsun…

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Ne Mutlu Allah İle Huzur Bulanlara
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