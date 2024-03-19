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Necati Okay “Kahramanmaraş’ın Geleceği Dulkadiroğlu’nda”

Yeni dönem projeleri arasında yer alan imar konusunu dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu’nda yapılaşmaya müsait yeni imar alanlarının olduğunu dile getirerek, “Kahramanmaraş’ın geleceği Dulkadiroğlu’ndadır” dedi.

Necati Okay “Kahramanmaraş’ın Geleceği Dulkadiroğlu’nda”

Necati Okay “Kahramanmaraş’ın Geleceği Dulkadiroğlu’nda”

Yeni dönem projeleri arasında yer alan imar konusunu dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu’nda yapılaşmaya müsait yeni imar alanlarının olduğunu dile getirerek, “Kahramanmaraş’ın geleceği Dulkadiroğlu’ndadır” dedi.

19 Mart 2024 Salı 11:45

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni imar planlarıyla Dulkadiroğlu’nun her açıdan değişeceğini söyledi. Şehrin batıya doğru yapılaşmasının yavaşladığına dikkat çeken Başkan Okay, Alıçsekisi bölgesiyle Dulkadiroğlu’nun konut arzına çözüm olacağını ifade etti.
Bu konuda uzun zamandır çalışma yapıldığının altını çizen Başkan Okay, deprem sonrası bu çalışmaların hızlandığını ve yeni dönemde uygulamanın hayata geçeceğini söyledi.
ALIÇSEKİSİ İMAR PLANI HAYATA GEÇİYOR
Dulkadiroğlu ilçesinin Alıçsekisi projesiyle yeniden canlanacağını dile getiren Başkan Okay, bu alanda her gelire uygun konut arzının oluşacağını vurguladı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları ifade etti: “2013 yılında ilk imar planı yapılan Alıçsekisi bölgesinin planı kuzey çevre yoluna bağlı olarak iki sefer tadilat görmüştür. Kuzey çevre yolunun karayolları tarafından onaylanması ile birlikte Alıçsekisi imar planı son halini almıştır. Bu planın 1/1000 planları hızla onaylanarak imar uygulaması bitirilecektir. Bu plan hayata geçtiğinde Dulkadiroğlu’nun hızlı bir şekilde değiştiğini ve dönüştüğünü göreceğiz. Şehirler batıya doğru gelişir, ancak şartlar iyileştirildiğinde doğuya doğru da gelişir. Bu proje ile doğuya doğru gelişimin önünü açmış olacağız. Deprem sonrası yaşanan konut arzı ile ilgili de bu alanın Kahramanmaraş açısından önemli olduğunu düşünüyorum.”
DOĞU GELİŞİM PLANI
Dulkadiroğlu’nun değişimi ve dönüşümü için yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Okay, doğu gelişim planından bahsederek şunları aktardı: “Bağ bölgesi diye bildiğimiz bölgede imar planı çalışmaları başlamıştır. Şu anda 1/5000 aşamasındadır. Bu bölgenin imarı hızla tamamlanarak bu bölge disiplin altına alınacak ve şehrimizde herkesin özlemini duyduğu 2 katlı villa yapılaşmasının önü açılacaktır. Bu bölge yaklaşık 20 milyon m2 dir.”
NFK HASTANESİ CİVARINDA YENİ İMAR PLANI
Necip Fazıl Şehir Hastanesi civarında yeni imar planı uygulanacağını aktaran Başkan Okay, şunları ifade etti: “Özellikle Necip Fazıl Şehir Hastanesi civarında ilk örneğini yaptığımız örnek imar uygulaması ile iki katlı projeler desteklenecektir. Bu alanda yatay mimari uygulanacak ve ilçemizin her açıdan gelişmiş, dönüşmüş ve güzelleşmiş bölgeleri arasında yer alacaktır.”

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Necati Okay “Kahramanmaraş’ın Geleceği Dulkadiroğlu’nda”
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