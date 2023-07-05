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Onikişubat Belediyesi’nin yaz kursları başladı!

Tüm belediyelere model olan eğitim yatırımlarıyla çocukların kişisel gelişiminde yeni ufuklar açarak hayatlarına dokunan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağlama, gitar, resim ve İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında yaz kursu düzenliyor. Kurslar, Başkan Mahçiçek’in de katıldığı programla resmen başladı.

Onikişubat Belediyesi’nin yaz kursları başladı!

Onikişubat Belediyesi’nin yaz kursları başladı!

Tüm belediyelere model olan eğitim yatırımlarıyla çocukların kişisel gelişiminde yeni ufuklar açarak hayatlarına dokunan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağlama, gitar, resim ve İngilizce gibi sanatsal ve kişisel gelişim branşlarında yaz kursu düzenliyor. Kurslar, Başkan Mahçiçek’in de katıldığı programla resmen başladı.

05 Temmuz 2023 Çarşamba 14:10

Standart belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sorumlulukla eğitim yatırımlarında dikkat çeken çalışmalara imza atan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, pozitif ayrımcılık ilkesiyle ilçedeki öğrenci ve gençlere birbirinden anlamlı hizmetleri ulaştırıyor.

Çocukların kişisel gelişimlerinde yeni ufuklar açan yaz kurslarını bu yıl da devam ettiren Onikişubat Belediyesi, TÜGVA Kahramanmaraş Temsilciliği iş birliğindeki yeni dönemin başlangıcını yaptı.

Kurslarla yaz tatilini dolu dolu geçirecek olan öğrenciler, hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Kurslar, yaz tatili ile sınırlı kalmayıp 12 ay boyunca devam edecek ve tamamen ücretsiz olacak.

7 yaş ve üzeri binden fazla öğrencinin katıldığı, Kur'an-ı Kerim, edebi okumalar, bağlama, gitar, resim, akıl ve zeka oyunları ile İngilizce branşlarında eğitim verilecek kursların açılışı, Başkan Hanefi Mahçiçek, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Onikişubat Belediyesi olarak bu kursları düzenleriz ama esas iş annelerimizde”

Saçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’ndeki yaz kurslarının açılış törenine katılan Başkan Hanefi Mahçiçek, sınıfları tek tek gezerek, öğrenci ve velileriyle sohbet etti. Eğitim gören ve kitap okuyan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Mahçiçek, kurslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Mahçiçek, “Maalesef, birkaç seneden beri sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. İki sene pandemi süreci, arkasından ise yaşadığımız deprem felaketi ama hayat da devam ediyor. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hakk’dan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. İnşallah bu küçük beyefendi ve hanımefendiler burada eğitim alırsa, vefat eden kardeşlerimizin ruhları şad olacak. Çünkü bu evlatlarımız onlara Fatiha’lar okuyacak inşallah. Değerli annelerimiz, Kur’an-ı Kerim kurslarından sonra eğitimlerini evlerde ettirelim. Tekrar etsinler ki çocuklarımız unutmasın. Emin olun ki bizi ne para, ne pul, ne ev, ne bağ ne de bahçe kurtarır. Bizi öteki dünyada kurtaracak en önemli şey besmeledir. Evlatlarımızın gezdiği arkadaşlara, nerelere gidip geldiklerine dikkat edeceğiz. Bakın bizim sermayemiz çocuklarımız, başka bir şey değil. Onikişubat Belediyesi olarak bu kursları düzenleriz ama esas iş annelerimizde. Bu ülkenin temiz, iyi yetişmiş, düzgün insanlara ihtiyacı var. Bu ülke güzel insanlar tarafından yönetilirse, geleceği çok daha güzel olacak. Kız-erkek ayrımı yapmadan çocuklarımızı okutacağız ve evlatlarımız inşallah bu ülkenin yönetiminde gelecekte söz sahibi olacaklardır” dedi.

“Fiziki çalışmaları yaparız ama eğitim çok öncelikli”

Onikişubat Belediyesi olarak eğitime öncelik verdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini değerlendirmeleri ve ilgi alanlarına göre Kur'an-ı Kerim, edebi okumalar, bağlama, gitar, resim, akıl ve zeka oyunları ile İngilizcegibiçeşitli branşlarda kurslar düzenleyerek gelişimlerine ve başarılarına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. 7 tane havuzumuz var, çocuklarımız buralarda bunları kullanacak. Üniversite hazırlık kursları açıyoruz, gençlerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanacak. 7 tane okulumuz var, yurtlarıyla beraber. Bütün amacımız çocuklarımızın eğitimi noktasında geleceklerine katkıda bulunmak. Bu bağlamda da Onikişubat Belediyesi olarak arkadaşlarımızla beraber gayret ediyoruz. Hep şunu söylüyorum, bizim önceliğimiz eğitim. Fiziki çalışmaları yaparız ama eğitim çok öncelikli. Biz gayret ediyoruz, onlar için çalışıyoruz. Başlayan kurslarımıza katılan bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum, ailelerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış, Başkan Mahçiçek ve katılımcıların sınıfları gezmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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