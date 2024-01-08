Osman Okumuş, “Şehitlerimize vefa borcumuz var”

İç güvenlik operasyonlarında şehit düşen Türkoğlu nüfusuna kayıtlı 38 şehidimiz için Osman Okumuş’un talimatı ile yapımına başlanılan Şehitlik anıtı tamamlandı.

Şehir kapısı ile birlikte toplam 4 dönüm alana yapılan şehitlik anıtında 38 şehidin isminin ve fotoğrafının yer aldığı rölöveler hakkında konuşan Başkan Okumuş: “Bu proje sayesinde, Türkoğlu halkının da milli değerlere sahip çıkma duygusu daha da güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

ONLARA VEFA BORCUMUZ VAR

Başkan Okumuş konuşmasında şunlara yer verdi: “Burası manevi bir ortam oldu.Türkoğlu'nda yaklaşık 38 tane iç güvenlik şehidimiz var. Onlara bir vefa borcu olarak şehitlik anıtımızı yaptık. Anıt ve Selçuklu mimarisinde şehir kapısı tamamlandı. 38 şehidimizi ölümsüz hale getirmek, buradan geçen araç sürücülerinin görüp bu toprakları kanları ile sulayan şehitlerimizin ne kadar önemli olduğunu ve onların asla unutulmaması gerektiğini göstermiş olduk. Buraya güzel bir peyzaj uygulaması yaptık.Proje içerisinde bulanan Ay ve Hilal’in olduğu 8 metre uzunluğunda anıt kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. 2 yıldır uğraştığımız, ‘Türkoğlu’na hoş geldiniz’ yazılı mimari şehir kapımızda tamamlandı”