Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı

Osman Okumuş, “Şehitlerimize vefa borcumuz var”

Vatanın bir karış toprağını vermemek için canlarını hiçe sayan şehitlerimizin anısına, yapılan Türkoğlu Şehitlik anıtı tamamlandı. Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş: “Onlara bir vefa borcu olarak şehitlik anıtımızı yaptık” dedi.

Osman Okumuş, “Şehitlerimize vefa borcumuz var”

Osman Okumuş, “Şehitlerimize vefa borcumuz var”

Vatanın bir karış toprağını vermemek için canlarını hiçe sayan şehitlerimizin anısına, yapılan Türkoğlu Şehitlik anıtı tamamlandı. Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş: “Onlara bir vefa borcu olarak şehitlik anıtımızı yaptık” dedi.

08 Ocak 2024 Pazartesi 19:48

İç güvenlik operasyonlarında şehit düşen Türkoğlu nüfusuna kayıtlı 38 şehidimiz için Osman Okumuş’un talimatı ile yapımına başlanılan Şehitlik anıtı tamamlandı.

Şehir kapısı ile birlikte toplam 4 dönüm alana yapılan şehitlik anıtında 38 şehidin isminin ve fotoğrafının yer aldığı rölöveler hakkında konuşan Başkan Okumuş: “Bu proje sayesinde, Türkoğlu halkının da milli değerlere sahip çıkma duygusu daha da güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

ONLARA VEFA BORCUMUZ VAR

Başkan Okumuş konuşmasında şunlara yer verdi: “Burası manevi bir ortam oldu.Türkoğlu'nda yaklaşık 38 tane iç güvenlik şehidimiz var. Onlara bir vefa borcu olarak şehitlik anıtımızı yaptık. Anıt ve Selçuklu mimarisinde şehir kapısı tamamlandı. 38 şehidimizi ölümsüz hale getirmek, buradan geçen araç sürücülerinin görüp bu toprakları kanları ile sulayan şehitlerimizin ne kadar önemli olduğunu ve onların asla unutulmaması gerektiğini göstermiş olduk. Buraya güzel bir peyzaj uygulaması yaptık.Proje içerisinde bulanan Ay ve Hilal’in olduğu 8 metre uzunluğunda anıt kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. 2 yıldır uğraştığımız, ‘Türkoğlu’na hoş geldiniz’ yazılı mimari şehir kapımızda tamamlandı”

Anahtar Kelimeler:
Osman Okumuş“Şehitlerimize Vefa Borcumuz Var”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 3.9 şiddetinde deprem
Kahramanmaraş’ta 3.9 şiddetinde deprem
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat atandı!
Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına Kahramanmaraşlı Polat atandı!
Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım projeleri 1 yılda tamamlanacak!
Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım projeleri 1 yılda tamamlanacak!
Ünlüer ve Güngör’den KASİAD ve MÜSİAD’a ziyaret
Ünlüer ve Güngör’den KASİAD ve MÜSİAD’a ziyaret
Kahramanmaraş’ta Orta Hasarlı Binalar için hedef şubat sonu!
Kahramanmaraş’ta Orta Hasarlı Binalar için hedef şubat sonu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber