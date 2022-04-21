Öz Sağlık-İş Şube Başkanı Arifoğlu duyurdu! sendika greve gidiyor

Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) ülke genelinde 29 Nisan Cuma günü sosyal hizmet işçileri için greve gitme kararı alındığını bildirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Öz Sağlık İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Murat Arifoğlu, Kahramanmaraş’ta da grev kakarını uygulayacaklarını belirtti.

Sendika ile ilgili bakanlık arasında toplu iş sözleşmelerinin olumsuz sonuçlandığını ifade eden Murat Arifoğlu, “Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sendikamız arasında yürütülen Toplu İş sözleşmesi görüşmelerinde maalesef işveren sendikası TÜHİS tarafından taleplerimiz karşılanmadığı için bugün itibariyle Genel Merkezimiz tarafından GREV KARARI alınmıştır.

Emekçi Kardeşlerimizin haklarını alabilmek adına mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

İsteğimiz; İnsan onuruna yakışır bir sözleşme yapmak. Bunun için de Genel Başkanımız Sayın Devlet Sert Bey'in liderliğinde üyelerimizle, teşkilatımızla bir olarak duruşumuzu herkese göstereceğiz. Bugün Bismillah diyerek grev ilanlarını kurumlarımızda asmaya başladık. 29 Nisan 'a kadar süreç devam edecek. Üyelerimizden istirhamımız; Grev Anayasal hakkımızdır, kimse korkmasın. Ekmeğimiz için İnsan onuruna yakışır bir sözleşme için bir olalım.” Diye konuştu.