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Özkök ailesinin acı günü

Kahramanmaraşlı iş insanı Musa Özkök, yeğenini elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Özkök ailesinin acı günü

Özkök ailesinin acı günü

Kahramanmaraşlı iş insanı Musa Özkök, yeğenini elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

19 Mayıs 2022 Perşembe 15:46
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Özkök İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özkök’ün yeğeni ve aynı zamanda işletme çalışanı olan Ramazan oğlu Hasan Özkök, Kilis’te yaşanan elim bir kaza sonucu vefat etti.

Aslen Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden olan 49 yaşındaki Ramazan oğlu Hasan Özkök, vefatıyla sevenlerini yasa boğarken merhumun cenazesinin yarın Afşin'de yeni yapılan Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Koyundaş mezarlığında defnedilecek.

Taziyeler ise ilk gün merhumun Afşin'de bulunan amcası İsmail Özkök'ün evinde kurulacak taziye çadırında kabul edilecek.

Sonraki 2 gün ise Kahramanmaraş'ta bulunan Doğukent Arafat Camii Aziz Okumuş Taziye Evinde kabul edileceği öğrenildi.

Bizde Anadolupress ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet, Özkök ailesi ve Musa Özkök’e başsağlığı diliyoruz.

Son Güncelleme: 19.05.2022 18:11
Anahtar Kelimeler:
Özkök Ailesinin Acı Günü
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