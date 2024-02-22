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Refah’tan Yeniden Refah’a Uzanan 35 Yıllık Emanet Sahibine Teslim Edildi

Duraklı Mahallesi’nde çaydanlık imalatı yapan Sezai Usta, 35 yıl önce Refah Partisine seçim promosyonu olarak yaptığı ve 35 yıldır saklayıp kimseye vermediği üzerinde Refah Partisi logosu bulunan çaydanlığı Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar’a teslim etti.

Refah’tan Yeniden Refah’a Uzanan 35 Yıllık Emanet Sahibine Teslim Edildi

Refah’tan Yeniden Refah’a Uzanan 35 Yıllık Emanet Sahibine Teslim Edildi

Duraklı Mahallesi’nde çaydanlık imalatı yapan Sezai Usta, 35 yıl önce Refah Partisine seçim promosyonu olarak yaptığı ve 35 yıldır saklayıp kimseye vermediği üzerinde Refah Partisi logosu bulunan çaydanlığı Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar’a teslim etti.

22 Şubat 2024 Perşembe 21:14

31 Mart yerel seçim çalışmalarına Yavuz Selim ve Duraklı Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek devam eden Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Duraklı Mahallesi’nde duygulu bir sürprizle karşılaştı. 35 yıl önce dönemin Refah Partisi temsilcilerine teslim etmek için kendisinin imal ettiği üzerinde Refah Partisi logosu bulunan çaydanlığı Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar’a teslim eden Sezai usta, duygu dolu anlar yaşattı. 35 yıldır çaydanlığı sakladığını söyleyen Sezai usta, 35 yıldır bugünü beklediğini söyledi. Sezai ustadan emanet çaydanlığı alan Akpınar ise, emanete sahip çıkacaklarını belirterek; “Çayı demledik, şimdi yola çıkıyoruz” dedi. Duraklı ve Yavuz Selim mahallelerinde vatandaşlara hitap eden Akpınar, halkın her kesiminden insanların yer aldığı halk meclisi oluşturacaklarını ve belediyeyi buradan yöneteceklerini belirtti.

HALKIMIZIN HER KESİMİNDEN İNSANLARIN BULUNDUĞU HALK MECLİSİ OLUŞTURACAĞIZ

Akpınar; “Bugüne kadar belediye başkanı olanlar koltuğa oturdukları zaman koltuğun sahibi kendileri zannettiler. Belediyenin sahibi kendileri zannettiler. Belediyeleri rantçılarla, rüşvetçilerle doldurdular. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ranta son vererek, torpile son vererek, belediyelerimizi rantçıların elinden alıp, şu anda bütün milletin tek çaresi olan Yeniden Refah Partisi’ne teslim etmeye geldik. Esnaflarımızdan, muhtarlarımızdan, halkımızın her kesiminden insanların yer aldığı halk meclisi oluşturacağız. Bütün projelerimizi oraya da sunacağız” şeklinde konuştu.

50 BİN KONUTLUK, ÇİFT ŞERİT YOLLU, TRAMVAYLI MEGA PROJE

Doğukent ile Ayvalı Barajı arasında kalan bölge için projesini açıklayan Akpınar, bu projede 50 bin konut, çift şeritli yollar ve tramvay hattının bulunduğunu ifade etti. Akpınar; “Mahallelerimize gelince para yok diyenler, kendi çevresine peşkeş çekmeye gelince Yedikuyular’ın oraya hayal parklar, heyecan parklar yapıyor. Dulkadiroğlu’nda kültür merkezi yok, spor merkezi yok, kent meydanı yok. Hiçbir şey yok. Bizim bir projemiz var. Doğukent’ten başlamak üzere Ayvalı Barajı’na kadar çift şerit yol yanında tramvay hattı ve dağın eteklerine 50 bin konut yapılacak şekilde 5 yılda tamamlanacak yeni şehir projemiz var. Bu projeyi bakanlıkla beraber, büyükşehir belediyesiyle beraber, Dulkadiroğlu Belediyesi yapacak” diye konuştu.

DULKADİROĞLU’NU SADECE BİZ AYAĞA KALDIRABİLİRİZ

Dulkadiroğlu’nu sadece kendilerinin ayağa kaldırabileceğinin altını çizen Akpınar; “Biz; bugüne kadar dinlenilmeyen, bugüne kadar tepeden bakılan, bugüne kadar azarlanan, bu milletimiz bizim baş tacımız olacak. Biz bu milletin başına başkan olmak için değil, milletimize hizmet etmek için geliyoruz. Torpili, rantı, rüşveti, adam kayırmayı ortadan kaldırmak için yola çıktık. Tamamen israfı ortadan kaldırmak için geliyoruz. Bana göre yöneticilik büyük bir sorumluluktur. Belediye başkanı olmakta öyledir. Ateşten gömlek giyen adamlar belediye başkanı olabilir. Bunun bilincinde olarak yıkılmış bir Dulkadiroğlu’nu “Sadece biz ayağa kaldırabiliriz” diyerek aday oldum” ifadelerini kullandı.

ATANAMAYAN UZMAN ÇAVUŞLARIMIZIN DAİMA YANINDA OLACAĞIZ

Mahalle ziyaretlerinin ardından Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği üyeleriyle Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu seçim ofisinde bir araya Akpınar, atanamayan uzman çavuşların sorunlarını dinledi. Onlara her zaman sahip çıkacaklarını ve sorunlarını çözmek için çalışacaklarını kaydeden Akpınar; “Dulkadiroğlu seçim ofisimize bizi ziyarete gelen Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Başkanı Mustafa Gündeşli ve arkadaşlarıyla birlikte güzel bir istişarede bulunduk. Özellikle tüm Türkiye’de 100 binleri geçen sayıya ulaşa ve ülkemizin güvenini sağlamak için yıllardır emek etmiş, memurluk yapmış bu kardeşlerimizin dertlerini dinledik, sorunlarını dinledik ve anladık. İnşallah hem belediyelerimizde hem de 2028 yılında meclisimizde de milletvekili nezrimizde de bu kardeşlerimizin verilmeyen haklarının takipçisi olacağız. Çünkü hepsi vatanımızı korumuş, vatanımızın güvenliğini sağlamış kardeşlerimizdir. Bu kardeşlerimizi perişan etmeyeceğiz. Gerekirse kadrolarımıza alıp onlarla birlikte bu şehri ayağa kaldıracağız” dedi.

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Refah’tan Yeniden Refah’a Uzanan 35 Yıllık Emanet Sahibine Teslim Edildi
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