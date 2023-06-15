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Rektör Yasım Teknofest 2023’ten Ödülle Dönen Proje Ekiplerini Tebrik Etti

TEKNOFEST 2023 kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) temsil ederek Elektromobil Takımları Kurul Özel Ödülü ve 30'ar bin TL nakdi ödül kazanan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine düzenlenen törenle kupa, madalya ve plaketleri takdim edildi.

Rektör Yasım Teknofest 2023’ten Ödülle Dönen Proje Ekiplerini Tebrik Etti

Rektör Yasım Teknofest 2023’ten Ödülle Dönen Proje Ekiplerini Tebrik Etti

TEKNOFEST 2023 kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) temsil ederek Elektromobil Takımları Kurul Özel Ödülü ve 30'ar bin TL nakdi ödül kazanan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine düzenlenen törenle kupa, madalya ve plaketleri takdim edildi.

15 Haziran 2023 Perşembe 17:51

KSÜ Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler, KSÜ yönetim kurulu üyeleri, proje danışmanları ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri katıldı.

TÜBİTAK tarafından bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen UluslarasıEfficiencyChallange Elektrikli Araç Yarışları 25-29 Nisan tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde gerçekleştirildi. KSÜ’yü temsilen Gebze’deki yarışlara katılan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi proje takımları,Teknoloji Geliştirme ve Elektromobil Takımları Kurul Özel Ödülünün yanı sıra 30'ar bin TLdenakdi ödülelayık görüldü.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal öncülüğünde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Serdar Yılmaz, Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Çağrı Uzay ve Arş. Gör. Muhammet İbrahim Aşçı'nın danışmanlığını yürüttüğü takımlar KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve KSÜ yönetim kurulunu ziyaret ederek kupa, madalya ve plaketlerini aldılar.

TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen yarışmalara katılan tüm proje takımlarını tebrik eden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Ülkemizin her alanda yürüttüğü milli ve yerli üretim çalışmalarına bizlerde KSÜ olarak destek vermekteyiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da bilimsel bilgi ve projelerin vitrine çıktığı TEKNOFESTyarışmalarında proje takımlarımız ödülle döndüler. Şehrimizi etkileyen büyük deprem felaketinden dolayı yeterince hazırlanma imkânı olmamasına rağmen önemli bir başarı sağladılar. Bunun haklı gururunu yaşamaktayız. Üniversitemize bu gururu yaşattıkları için proje ekiplerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsalise uzun bir proje süreci ve yarış maratonu içerisinde takımların gayretle çalıştıklarını bunun sonucu olarak da başarının tesadüf olmadığını belirterek“Bu zorlu süreçte desteğini esirgemeyen Üniversitemiz yönetimine ve başarıları ile bizleri gururlandıran proje takımlarınateşekkür ederiz.” dedi.

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Rektör Yasım Teknofest 2023’ten Ödülle Dönen Proje Ekiplerini Tebrik Etti
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