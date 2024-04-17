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Rektör Yasım’dan Kahramanmaraş Milletvekillerine TBMM’de Ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Kahramanmaraş Milletvekillerini ziyaret ederek bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Rektör Yasım’dan Kahramanmaraş Milletvekillerine TBMM’de Ziyaret

Rektör Yasım’dan Kahramanmaraş Milletvekillerine TBMM’de Ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Kahramanmaraş Milletvekillerini ziyaret ederek bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

17 Nisan 2024 Çarşamba 08:52

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, beraberindeki Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ile birlikte 66. Hükûmet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin’i ziyaret etti.

Milletvekillerimizin TBMM’deki makamlarında gerçekleşen ziyaretlerde KSÜ ve Kahramanmaraş ile ilgili gelişmeler ele alındı.

Milletvekillerimize KSÜ ile ilgili güncel gelişmeleri aktaran Rektör Yasım, önümüzdeki dönemde planlanan projeler ve ihtiyaçlar ile ilgili bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, KSÜ’nün her zaman destekçisi olduklarını yineleyerek, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin hayata geçirilmesi için katkı sunmaya devam edeceklerini belirttiler.

Görüşmeler ile ilgili açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Üniversitemizle ilgili meseleleri, şehrimizin kıymetli milletvekilleri ile istişare ettik. Başta Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi olmak üzere Milletvekillerimiz Sayın Ömer Oruç Bilal Debgici’ye ve Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin’e göstermiş oldukları ev sahipliğinden ve üniversitemizle ilgili gelişmeler ve sorunlara duydukları alâkadan dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Rektör Yasım’dan Kahramanmaraş Milletvekillerine TBMM’de Ziyaret
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