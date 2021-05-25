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Sakarya Türküsü Kahramanmaraş’ta Yankılandı

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Sakarya Türküsü” isimli videoyu sosyal medyadan paylaşan Başkan Güngör; “Sultanu’ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Sakarya Türküsü Kahramanmaraş’ta Yankılandı

Sakarya Türküsü Kahramanmaraş’ta Yankılandı

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Sakarya Türküsü” isimli videoyu sosyal medyadan paylaşan Başkan Güngör; “Sultanu’ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum” dedi.

25 Mayıs 2021 Salı 16:33
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Tiyatro Okulu’nda eğitim gören öğrenciler anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Kahramanmaraşlı şair ve düşünce insanı Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 38. yıldönümü münasebetiyle video klip hazırlayan öğrenciler, “Sakarya Türküsü” isimli şiiri seslendirdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Etnografya Müzesi, Taş Köprü, Tarihi Kale, Kapalı Çarşı, Taş Medrese, Kılavuzlu Barajı, Abdulhamithan Camii, Seyir Terası, Kapıçam Tabiat Parkı ve Bahtiyar Yokuşu’nda hazırlanan video klipte tiyatro öğrencilerinin performansı göz doldurdu. Hazırlanan videoyu sosyal medyadan paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; “Çile, Kaldırımlar, Bir Adam Yaratmak ve daha nice eserleri ile Sultanu’ş Şuara Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 38. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Tiyatro Okulu öğrencilerimizi de bu güzel fikirleri için tebrik ederim” ifadelerini ekledi.

Son Güncelleme: 25.05.2021 17:08
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