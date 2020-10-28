TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı

Güvenç, Türk milletinin yeniden dirilişinin mimarı olan Cumhuriyet Bayramının kutlu olmasını diledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Cumhuriyetin gereğini yerine getirerek muasır medeniyetler seviyesine ulaşıldığını söyledi. Güvenç, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünyada söz sahibi olduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi : “Türk milletini tarih sayfasından silmek isteyenlere karşı verilen şanlı mücadelenin sonunda kazanan yine Türk milleti olmuş ve tarihe bir kez daha altın harflerle yazılmıştı. Bu destansı mücadelenin sonunda daha güçlü bir devlet kuruldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çizdiği bu yolda bugün devletimiz dünyada söz sahibi olan ve güçlü bir profile sahiptir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hedeflerinde her anlamda daha da güçleneceğiz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu düşüncelerle gençlerimizi yetiştiriyor. Geleceğe yeni fidanlar ekiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz bu süreçte güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle gençlerimizin geleceğimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmasını tavsiye ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. “