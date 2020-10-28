Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin...
Çakıroğlu Derneği’nden Mevlid Kandili Mesajı
Çakıroğlu Derneği’nden Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 11:34
banner459

Güvenç, Türk milletinin yeniden dirilişinin mimarı olan Cumhuriyet Bayramının kutlu olmasını diledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Cumhuriyetin gereğini yerine getirerek muasır medeniyetler seviyesine ulaşıldığını söyledi. Güvenç, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünyada söz sahibi olduğunu hatırlatarak şunları dile getirdi : “Türk milletini tarih sayfasından silmek isteyenlere karşı verilen şanlı mücadelenin sonunda kazanan yine Türk milleti olmuş ve tarihe bir kez daha altın harflerle yazılmıştı. Bu destansı mücadelenin sonunda daha güçlü bir devlet kuruldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çizdiği bu yolda bugün devletimiz dünyada söz sahibi olan ve güçlü bir profile sahiptir. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı hedeflerinde her anlamda daha da güçleneceğiz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu düşüncelerle gençlerimizi yetiştiriyor. Geleceğe yeni fidanlar ekiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz bu süreçte güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle gençlerimizin geleceğimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmasını tavsiye ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. “

Anahtar Kelimeler:
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünal Ateş’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ünal Ateş’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ta bir mahalle karantinaya alındı
Bin yıldır oyunları bozuyoruz
Bin yıldır oyunları bozuyoruz
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber