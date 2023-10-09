Türkiye ile Kore arasında dostluk köyü kuruldu

Türkiye ile Kore’nin tarihten gelen dostluğu ve dayanışması Kahramanmaraş depremlerinde de kendini göstererek Kore Kızılhaç’ın destekleriyle Türk Kızılay üzerinden depremzedeler için konteyner kente dönüştü.

Türk Kızılay, Kore Kızılhaçı iş birliğiyle inşa ettiği konteyner kentte, Kore heyetine yeni iş birlikleri için gerçekleştirilen çalışmaları yerinde göstererek afetzedelerle de bir araya getirdi.

KORE Kızılhaç’ı ve Türk Kızılay’ı iş birliğiyle gerçekleşen bin 10 tane konteyner, içleri de donatılmak suretiyle AFAD’a teslim edildi. AFAD da Türkiye Kore Dostluk Köyü’ne, depremden etkilenen afetzedeleri yerleştirdi. Pazarcık ilçesinde dostluk köyünün açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kore Kızılhaçı Başkanı Dr. KIM Chul-Soo ve Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee katıldılar.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenenlere desteğini sürdüren Türk Kızılay, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelerin kuruluşlarıyla da iş birliği yapıyor. Türk Kızılay’ın Kore Kızılhaçı desteğiyle Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaptığı Türkiye-Kore Dostluk Köyü isimli konteyner kent de depremzedelerin yeni yuvası oldu.

Türk Kızılay’ı ile Kore Kızılhaç yetkililerine çok teşekkür eden afetzedeler, geçmişten gelen bir dayanışmamız vardı. Kore’ye asker göndermiştik, şimdi onlar da bize vefa gösterip yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyoruz diye konuştular.