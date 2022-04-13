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Türkoğlu'nda ‘Benim İlçem, Benim Tarihim’ konferansı düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "Benim İlçem Benim Tarihim" konulu konferans düzenlendi.

Türkoğlu'nda ‘Benim İlçem, Benim Tarihim’ konferansı düzenlendi

Türkoğlu'nda ‘Benim İlçem, Benim Tarihim’ konferansı düzenlendi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde "Benim İlçem Benim Tarihim" konulu konferans düzenlendi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 18:36
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Türkoğlu Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Benim İlçem, Benim Tarihim" konulu konferans kapsamında öğrencilere ilçenin tarihi, kültürü ve Kurtuluş Savaşı'ndaki önemini anlatılıyor.

İlçedeki 46 okulda 5 bin öğrenciye verilen konferanslar sonucu öğrencilerin tarih ve kültür bilinciyle yetişmesi amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, hedeflerinin tarihini bilen, değerlerine hürmetkar gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Geleceğin öğrencilerin elinde yükseleceğini belirten Okumuş, "Kahramanmaraş'ın en güzel ilçesi olan Türkoğlu'muzun, kurtuluş savaşına yaptığı katkılar ve kazanımlar yapan o şehitlerin torunları olarak, yeni nesillere anlatmak için mücadele veriyoruz. Yeni projelerle de gerek konferanslar yaparak, gerekse kitaplar dağıtarak anlatmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Tarihçi Mehmet Işık da Türkoğlu ilçesinin önemli bir tarihinin bulunduğunu, özellikle Bababurun'da kurtuluş destanı yazıldığını dile getirdi.

Türkoğlu'nda verilen mücadelenin çok önemli olduğunu dile getiren Işık, "Türkoğlu, Pazarcık, Elbistan, Bertiz çetelerinin Fransızları ilimize sokmamak için burada verdiği mücadeleyi yakın tarihimizi çocuklarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Türkoğlu ilçemizde gezilecek, görülecek tarihi yerler var. Buraları turizme kazandırmamız gerekiyor. Bunun için hep beraber çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.04.2022 18:39
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