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Türkoğlu’nda çiftçinin yol çilesi bitmiyor

Türkoğlu’nda bir süre önce çiftçinin yollarının düzeltilmesi için toplu ulaştırmaya devredilen yollar eski halinden beter oldu.

Türkoğlu’nda çiftçinin yol çilesi bitmiyor

Türkoğlu’nda çiftçinin yol çilesi bitmiyor

Türkoğlu’nda bir süre önce çiftçinin yollarının düzeltilmesi için toplu ulaştırmaya devredilen yollar eski halinden beter oldu.

16 Temmuz 2020 Perşembe 11:07

Çiftçiler mağdur edildiklerini ve kamunun dolaylı olarak zarara uğratıldığını söylüyor.

Kahramanmaraş DSİ ilhale yoluyla verdiği kurumdan işleri nasıl ve kimler hangi koşullarda teslim aldı.

Kamonun dolaylı olarak zarara uğratılmasında kimlerin imzası varsa bu işi temizleyerek yaşanan mağduriyetlere son vermesini de sağlasınlar diyorlar.

Kış ayı gelmeden, çilemiz ızdıraba dönmedeb sorunlarının bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde çiftçiler bir süre önce toplu ulaştırmanın olduğu bölgede DSİ’den ihaleyi alan firmanın yolları gerekli şartnameye uygun olarak yapmadığını ve bu yüzden büyük zorluklar yaşadıklarını iddia ediyor.

Toplu ulaştırmayı alan firmanın yol yapımının ardından normalde araba ile gidebildikleri yolu şimdi 4 x 4 traktör ile zor gittiklerini ifade ediyorlar.

Konu ile ilgili şikayetini gazetemize dile getiren Türkoğlu çiftçisi toplu ulaştırmanın ilk geldiğinde yolu mükemmel yapacakları vaadi ile imza topladığını ve asla çamurlu arazide gidip gelmeyeceklerini ancak şu an bu vaadin gerçekleşmediğini bazı yerlerde 7 metre bazı yerlerde 10 metre yol yapmadan bıraktıklarını, yolun eski hali ile yeni hali arasında bir fark olmadığını hatta eski yollarında kaybolduğunu, çiftçinin arazisine giderken diğer çiftçinin arazisini kullanmak zorunda olduğunu ayrıca bu durumunda zaman zaman tartışmalara sebep olduğunu belirtiyor.

Türkoğlu çiftçisi konu ile ilgili olarak DSİ tarafından ödenek çıkarılan ve yol yapımını üstlenen firmanın yolu yapmayışına DSİ’nin sessiz kaldığını iddia ediyor.

Yolun halan çamur olduğunu ve zor durumda olduklarını hatta bu yol yapım işinin onlara drenaj sorunu gibi yeni sorunlar doğurduğunu söylüyor. Çiftçi firmadan yol yapımı dışında, yol yol yapım işi sırasında kapanan drenaj kanallarının yer değiştirilmesini, kanalların yolların kenarlarından geçmesini, ve suyun geçişi için yola menfezlerin yapılmasını istiyor. Yol yapın işinin kanallarını kapatarak yeni bir mağduriyete sebebiyet verdiğini ifade eden çiftçiler drenajın önü kapatıldığı için yağan yağmur sularının tarlalara giderek başka sorunlar doğurduğunu belirtiyor. Yani çiftçi firmanın yol yapayım derken daha da beter sorunlara yol açtığını daha da işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini belirtiyor ve DSİ yetkililerinin, yetkili bölge müdürlüğünün bir an önce konuya el atması gerektiğini söyleyerek yetkililerden çözüm bekliyor. Bu sorun çözülmezse sorunlarının kışa doğru 10 kat artacağını ifade eden çiftçiler soruyor:’’ Bu problem ne zaman çözülecek? ‘’

Anahtar Kelimeler:
TürkoğluDsiçiftçiYol
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