UGİYAD Üyesi Aslan Yüzgeç CİMER toplantısında tecrübelerini anlattı

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Kurum Yetkilileri, Cevap-Onay Yetkilileri ve Birim Yetkililerinin katılımıyla CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “CİMER'e olan ilgi her geçen gün artıyor. 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. Bu yılı tamamladığımızda 6 milyon üzerinde bir başvuru almış olacağız” dedi.

Toplantıya Kahramanmaraş’ı temsilen Kahramanmaraş Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefi ve CİMER Kahramanmaraş İl Koordinatörü Aslan Yüzgeç, Kahramanmaraş Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Beyza Yücegök, Büyükşehir Belediyesi CİMER Koordinatörü Gazi Altun, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve CİMER Koordinatörü Saniye Karakurt katıldı.

Programda CİMER Genel Koordinatörü Filiz Ulusoy’un moderatörlüğünü yaptığı Tecrübe Kürsüsü oturumunda başarılı CİMER koordinatörleri, katılımcı koordinatörlere tecrübelerini anlattı. Kahramanmaraş’tan başarılı CİMER Koordinatörü seçilen Kahramanmaraş Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefi ve CİMER Kahramanmaraş İl Koordinatörü Aslan Yüzgeç de tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Tecrübe Kürsüsü oturumuna Aslan Yüzgeç’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığından Adnan Atmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Leyla Koçulu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Abdullah Oğuz, Muğla Valiliğinden İsmail Arık, İstanbul Valiliğinden Bahar Gülel de katıldı.