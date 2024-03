Ünal Ateş, “Fatma Şahin'den daha iyi bir belediye başkan adayımız var, Zeynep Özbaş Arıkan var”

Ateş, Kahramanmaraş İttifakı (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan’ın yerel basın ile iftar buluşmasında konuştu. Seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ateş, son yapılan anketlerde büyükşehir belediyesindeki iddialarını koruduklarını bazı ilçelerde ise yarışı önde götürdüklerini söyledi.

Başkan Ateş, “Sayın milletvekilimiz şu an kuzeyde çalışıyor. Ben ihtiyaç duyulan her ilçeye gitmeye çalışıyorum. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız son 3 günden beri merkezde çalışıyor. Daha önce ilçelerde çalışmalarımızı yürüttük. 8 ilçede Cumhuriyet Halk Partisinin adayı var. 3 ilçede ittifak ortağımız Saadet Partisi’nin adayı var. 11 ilçede de Büyükşehir Belediyesi'nde de iddiamız devam ediyor. En son gelen bir ankette, Büyükşehirle ilgili gelen bir ankette, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasının devam ettiğini bir kez daha gördük. Sanıyorum iki gün sonra tekrar bir anket yapılacak. Mehmet Ali Kulat'ın bir anketi gelecek. Orada da bakacağız, oradaki durum nedir diye. Ama benim için gerçek anket, dışarıda halkın ve özellikle esnafın bize karşı olan tutumu” dedi.

“100 ESNAFTANN 90 TANESİ YAKA SİLKİYOR!”

Seçim ziyaretlerinde vatandaşların da esnafın da yoğun bir şekilde değişimden yana tutum sergilediğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu: “Ben 30 yıldır siyasetin içindeyim, defalarca seçim atlattım. Bizim için en zor bölgelerden iki tanesi, biri Mağaralı'dır, biri de Orman Dairesi'nin olduğu Piri Reis, Oruç Reis, Karacaoğlan, o güzergahtır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak en çok zorlandığımız, gittiğimizde orada esnaf ziyareti yaptığımızda, en fazla bize sualler sorulan, hatta bazen terslenilen bölgeler orasıdır. Köy olarak da Batı köyleridir. Şimdi Batı köylerini Zeynep Hanım'la beraber gezdik, kendisi gördü, çok şaşırdı. İki gün önce de Orman dairesini gezdik, bugün de Dulkadiroğlu'nda Sakarya bölgesini gezdik. Arkadaşlar, bütün samimiyetimle söylüyorum, 100 esnafa girmişsek 100 dükkana girmişsek, 90 tanesi yaka silkiyor. Artık tamam diyorlar, tamam. Artık oy vermeyeceğiz. Değişimden yanayız.”

“ZEYNEP ARIKAN, MARAŞ'IN EVLADI, YERLİ, MİLLİ…”

Kahramanmaraş İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynep Özbaş Arıkan’ın, Kahramanmaraş’tan hiç kopmayan, sürekli Kahramanmaraş’ta yaşayan yerli ve milli aday olduğuna dikkat çeken Ateş, şu açıklamalarda bulundu: “Gittiğimiz her yerde bize diyorlardı ki ya Maraş'a bir kadın eli değmeli. Türkçesini söyleyeyim. Maraş'a bir Fatma Şahin lazım diyorlardı. Biz de şimdi gittiğimiz her yerde diyoruz ki; Fatma Şahin'den daha iyi bir belediye başkan adayımız var. Zeynep Arıkan var. Maraş'ın evladı, yerli, milli… Hiç kimse itiraz edemez. Hiç kimse Zeynep Arıkan'ın milliyetçiliğini sorgulayamaz, memleket sevdasını sorgulayamaz. Hiç kimse Zeynep Hanım'ın belediyecilik bilgisini ve tecrübesini de sorgulayamaz. 15 yıldan beri kent konseylerinde çalışıyor. Bu anlamda gerçekten yetkin, liyakat sahibi, dürüst, geçmişi şaibesiz, lekesiz, tertemiz, pırıl pırıl bir aday. Bugün Afşin'deydim. Afşin'de STK ziyaretlerini yaptım. Yolda dönerken Ekinözü'nden bir tanıdığım beni aradı: Sizin araçlar geziyordu. Aracın üzerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adayınızın resmini gördüm, dedi. Ya o kadar temiz bir yüzü vardı ki; bu kadın ne çalar ne de çaldırır. Yüzünden belli. Bugüne kadar CHP'ye oy vermedim ama bu sefer söz veriyorum, dedi. Zeynep Hanıma oy vereceğini söyledi. Bunun gibi her gün onlarca insanla karşılaşıyoruz. Ben bir kez daha tabandan gelen, halktan gelen olumlu yansımalar neticesinde Büyükşehir Belediyesindeki iddiamızı bir kez daha ortaya koyuyorum. Büyükşehirde iddiamız olacak. Pazarcık hemen hemen tamam gibi. Ekinözü tamam gibi. Nurhak tamam gibi. Elbistan'da şu an başa baş bir yarış gidiyor. Elbistan ile ilgili özel bir anket yaptırmışlar. Elbistan'da Cumhuriyet Halk Partisi şu an bir puan önde. Bütün bunların hepsine baktığınız zaman, bütün taşları yerine koyduğunuz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir'de de iddialı olacağı aşikar.”

“BİZ, MEMLEKETİMİZE HİZMET ETMEK İSTİYORUZ”

AK Parti hükümetini yol siyaseti üzerinden eleştiren Ateş, ilçelerin yol problemini hatırlatarak şunları kaydetti: “Bizim bir tek derdimiz var. Biz, bir an önce yaraların sarılmasını ve bu kentin bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Biz, havalimanına uçak inen bir şehir istiyoruz. Sorunsuz inebilsin uçaklar, istiyoruz. Biz ulaşım problemi çözülsün istiyoruz. Bakın AK Parti'nin en iddialı olduğu konu neydi? Yol yaptık diyorlar değil mi? Çağlayancerit’e gittim geçen. Yıl 2024 hala yol yok. Ekinözü'nde yol yok. Nurhak'ta yol yok. Yani Elbistan’ın yolu 20 küsur yıldan beri hala tamamlanamadı. Andırın’ı zaten saymıyorum. Andırın’a gidip geldiğiniz zaman 3 gün kendinize gelemiyorsunuz. O yüzden biz, memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Bizim memleketimize o yaraları sarıp bir an önce depremin acılarını bertaraf etmek istiyoruz. Mega proje, çılgın proje. Yok kardeşim böyle şeyler. Bu memleketin önceliği Ali Kayası'nın Cam Terası değildir. Bu memleketin önceliği 21 metrekare konteynerde yaşayan insanların barınma problemidir. Bu böyle bilinsin.”