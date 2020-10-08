Ünal Ateş ve ekibi maske dağıttı

Ünal Ateş; “Saygıdeğer basın mensupları çok kıymetli hemşerilerim bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş onikişubat ilçe teşkilatı olarak Maralı mahallemizde ve Trabzon Caddesi'nde halkımıza ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdik.

Son günlerde Artan koronavirüs salgını halkımızın arasında ciddi tehdit oluşturmaya başlamıştır bu konuya dikkat çekebilmek ve halkımızın maske kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Mağralı mahallemizde ve en kalabalık caddemiz olan Trabzon caddemiz de halkımıza ücretsiz maske dağıttık bu maskeleri bize ulaştıran ve halkımıza daha atmamızı sağlayan Kuşadası belediye başkanımız Ömer Günel ve ekibine çok teşekkür ediyoruz önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde maske dağıtımı yapmaya devam edeceğiz.” Dedi.