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Vali Ömer Faruk Coşkun'dan 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun'dan 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Mesajı

Vali Ömer Faruk Coşkun'dan 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

30 Nisan 2021 Cuma 12:09
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Ülkemizin kalkınmasına ve ilerlemesine emek ve alın teri ile katkı sağlayan, üretimin isimsiz kahramanları olan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. Bizler, millet olarak, işçinin ve emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetini gaye edinen bir inancın mensuplarıyız.

Ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak büyümesi ve sosyal kalkınması için tüm çalışanların, pandemi sürecinde sorumluluk içerisinde hareket etmedeki kararlılıkları, sağduyulu tutum ve davranışları her türlü takdirin üzerindedir.

1 Mayıs’ın, özveri ile çalışan ve üreten emekçi vatandaşlarımızın arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimize katkı sağlayan, bütün emekçilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

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