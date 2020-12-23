Yaşasın Maraşlı Alevi-Sünni kardeşliği

1978. Gerici,yobaz koministler ve onların arkalığı Tunceli kökenli alevi gençlerin otomatik silahlarla canice,vahşice katlettiği onlarca şehitlerimizi unutmadık.!

Bu hainler tarafından yağmalanan yüzlerce iş yerini onlarca kuyumcu dükkanını ve büyük mağduriyeti unutmadık.!

Bu alçaklar tarafından yakılan yüzlerce Sünni evini ve evi içinde diri diri yanarak can veren mazlumları unutmadık.!

Hersene HDP ve CHP li vekilleri getirip,bangır bangır bağıran hoparlörden iftira,kin,nefret dolu sözleri ve küfür,hakaretlerle bizlere karşı provakotörlüğünüzü unutmadık.!

Yaptığınız caniliği ve cinayetleri sanki Alevi kardeşlerimize, Kapı komşularımıza karşı biz yapmışız gibi alçakça anlatmanızı, bugün hala TİKKO,tkp-ml terör örgütlerinin o günki söylem ve eylemlerinden vaz geçmediğinizi açık ve net olarak ortaya koyuyorsunuz.!

Dönemin İçişleri bakanı irfan özaydınlının Türkiye Büyük Millet Meclisinden söylediği sözleri Maraş olayları bir sünni-Alevi çatışması olayları değildir, BİR KOMİNİST İHTİLALİ PROVASIDIR sözlerini hiç unutmadık.!

TKP-ML (Türkiye kominis partisi markist Leninist) Terör örgütünün üst düzey yöneticisi Ermeni Gabris Altınyan'ın geçen sene gebermesi sonrası, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun teyze oglu pkklıların abisi,CHP eski Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'ün birgün isimli yayın kuruluşunda yayınladığı şu yazısı;

"GENÇLER GABRİS ALTINYANI BİLMEZLER O 1978 MARAŞ KATLİAMININ ŞANLI DİRENİŞCİSİDİR!"

Şimdi Hüseyin Aygün'e SORMAZLARMI!

✅ Hani Maraş’ta Sünniler Alevileri katletmişlerdi?

✅ O halde Maraşlı olmayan, Amasyalı olan bir TKP-ml terör örgütünün lideri Ermeni asıllı bir teröristtin, Maraş olaylar sırasında Maraş’ta olmasını nasıl açıklarsınız!

✅ Hani Maraşlı Sünniler,Tunceli muhacir Alevileri katletti diyordunuz.!

✅ O halde bu Ermeni kominist Maraş’ta kime ve Nasıl bir direniş gösterdi?

✅ Bu direnişin silahlı mı, silahsızmı?

Elbette silahla yaptı!

✅ O halde bu silahı bu Ermeniye kim temin etti!

✅ Bu Ermeni'ye direnişite kimler yardımcı oldu?

✅ Bu direnişlerde bu caniler kaç cana kıydılar?

✅ Tarih tekerrürden ibarettir beyler, dün olduğu gibi bugün de Ermeni çeteler ile bir olanlar çizilen kanlı projenin figüranlarıdır.

✅ Açın gözlerinizi canlar, Alevi-Sünni ikisi de aynı semavi dine tabii insanlardır. İnançları gereği Karıncayı dahi incitemezlerken kapı komşusunun canına tasarrut ettiğini ifade etmek, Alevi-Sünni kardeşine kıydı demek, katliam demek, çizilen kanlı projenin aymazlığından başka bir şey değildir.

✅ Çıkın şimdi bu gerçekleri açıklayın, Güneşi balçıkla sıvamaya çalışmayın.

Ayrıca Devletimiz Hüseyin Aygün'e bunun hesabını da sormalıdır.

Bugün bakıyoruz ki 1978 Maraş olaylarını veya Dönemin İçişleri bakanı İrfan Özaydınlı'nın meclis kürsüsünden söylediği, "MARAŞ OLAYLARI BİR KOMİNİST İHTİDALI PROVASIDIR" söylemeni iyi hatlayın.

Şimdi milletin vekilliğini yapan kimi zat-ı muhteremler Genelkurmay arşivlerini açsın diye sesleniyor, sanıyorum dönemin İçişleri Bakanının yapmış olduğu bu açıklama özet olarak kendisine yetmiyor.

Bu provayı planları gereğince adım adım uygulayan o gününün tikkocuları, bugün Maraş’a HDP vekillerini davet edip, 42 senedir Maraş katliamı iftirası atan dernek başkanını taa o günlerden beri şahsen bilirim. Bu adamlar Maraşlı değillerdir fakat yıllardır Maraş halkını provoke ederler!

BİZ MARAŞTA 1978.YAPILAN KOMİNİST İHTİLALİ PROVASINI UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ, ELBET BU HAİNLERDEN BİR GÜN DEVLETİMİZ HESAP SORACAKTIR.!

Biz Maraşlı Türkmen Sünniler ve Aleviler, ogünde Devletimizin yanındaydık, bugünde Devletimizin yanındayız!

Onlar 1936 yılından beri Devletimizin karşıdındalardı, ve Devletimize düşmanlık güttüler. 1936-37 de Develetimize silah sıktılar unutmadık.

1978 de Devletimize silah sıktılar unutmadık.

Bugün'de PKK-YPG olarak hala devletimize silah sıkıyorlar!

Yaşasın Maraşlı Alevi-Sünni kardeşliği

Alevi-Sünni kardeştir, koministler ve HDP'li ler kalleştir!

Oysa dünde bugünde Maraşlı Alevi-Sünni kardeştir, iş ortağıdır, dünürdür, damattır, gelindir, arkadaştır, mesai arkadaşıdır, kapı komşudur, biz ogünde bir beraberdik, bugünde bir beraberiz.

Biz et tırnak gibi iç içe geçmiş, hamur gibi yuğrulup bir olmuşuz.

Bin senedir aramızda hiç bir sorun çıkmamış, biz aynı kilimin desenleriyiz demişiz, 1936 dan bugüne bu hainler bu büyük birliği hazm edemiyorlar!

Ogünde sorun Maraşlı olmayan Tunceli ve çevresi muhacirleri idi, bugünde bu kalleş nizahı devam edenler yine onlardır!

Alevi-Sünni kardeşliği'ne gölge düşürme can kardeşim.