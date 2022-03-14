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Yazarken Utanıyorum

Rusya-Ukrayna ile savaşıyor, memleketimin ahalisi, marketlerdeki çiçek yağı raflarını boşaltıyor…

Yazarken Utanıyorum

Yazarken Utanıyorum

Rusya-Ukrayna ile savaşıyor, memleketimin ahalisi, marketlerdeki çiçek yağı raflarını boşaltıyor…

14 Mart 2022 Pazartesi 13:37
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Bir yıl yetecek stok yapıyor. Sebep, Rusya’nın, Azak Denizi'nde Türkiye'ye ait ham çiçek yağı taşıyan 15-16 gemiye çıkış izni vermemesi.

“İthal edelim daha ucuza gelir” diye yazılar yazıp, haberler yapan satılık kalemler, milletin ve memleketimin içine düşürüldüğü durumu görüp acaba evlatlarından, torunlarından utanırlar mı?

ÇARE ÜRETİLMELİ

Yanlış tarım politikalarını nedeniyle yetiştirdikleri ürünler para etmeyince, ayçiçeği, pamuk, arpa, buğday, çavdar üretimini bırakıp, bir lokma ekmek için fabrikalara işçi yazılan çiftçinin gözünün içine bakılabilecek mi?

Memleketimde yanlış giden işlere ses çıkarmayanlar, korkup yazmayanlar, yazdırmayanlar/konuşturmayanlar kadar sorumludur. Pulmar koltuklara oturup fakirlik edebiyatı yapanlar, hak edilmiş bir akşam yemeğini bile kendilerine ziyafet sayan vatandaşın durumunu düşünüp çare üretmek durumundadır.

İbrahim Irmak / www.haberhurriyeti.com / [email protected]

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