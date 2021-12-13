ZMO’nun yeni başkanı Mustafa Kırbaş oldu

ZMO Kahramanmaraş Şubesi 9. Olağan Genel Kurulunda, başkanlık için iki aday yarıştı.

İki dönmedir Başkanlık görevini yürüten Doç. Dr. Ziya Dumlupınar’ın tekrar aday olmadığı genel kurulda Mustafa Kırbaş ve odanın eski başkanlarından Mehmet Geyik başkanlık için yarıştı.

Çarşaf liste ile gidilen seçimde 438 oy kullanıldı. Mehmet Geyik 169 oy alırken, 269 oy ile Mustafa Kırbaş Odanın yeni başkanı seçildi.

4 yıl önce seçilirken söz verdiği gibi 2 dönem sonrasında aday olmayan Başkan Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, yeni başkan Kırbaş ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Kırbaş da seçim sonrası yaptığı açıklamasında, Dumlupınar’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, yine şeffaf yönetim anlayışı ile meslektaşlarının menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

Kendisine oy veren vermeyen tüm üyelerine teşekkür eden Kırbaş, tebrikleri kabul etti.

ZMO Kahramanmaraş Şubesinin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşmakta: