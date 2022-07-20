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Bagaja Konulan Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu hafif ticari araçta uyuyunca annesi tarafından aracın bagaj kısmına konulan 1 yaşındaki bebek, seyir halindeki aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bagajdan yola düştü. Üzerinden onlarca aracın geçtiği bebek feci şekilde can verdi. Aile ise bebeğin yola düştüğünü 5 km ilerledikten sonra ancak fark etti.

Bagaja Konulan Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Bagaja Konulan Bebek Feci Şekilde Can Verdi

Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu hafif ticari araçta uyuyunca annesi tarafından aracın bagaj kısmına konulan 1 yaşındaki bebek, seyir halindeki aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bagajdan yola düştü. Üzerinden onlarca aracın geçtiği bebek feci şekilde can verdi. Aile ise bebeğin yola düştüğünü 5 km ilerledikten sonra ancak fark etti.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 08:57
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Bayram tatilinde gittikleri memleketleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönen ailenin bulunduğu Muhammet B. idaresindeki 06 BAU 952 plakalı hafif ticari araçta bulunan 1 yaşındaki Muhammet Melik Bucak uyuyunca annesi Bahar B. tarafından aracın bagaj kısmına bırakıldı.

5 KİLOMETRE İLERLEDİKTEN SONRA FARK EDİLDİ

Karayolunda seyreden aracın bagaj kapısının açılmasıyla birlikte bebek karayoluna düşerken onlarca araç bebeğin üzerinden geçti. Aksaray'ın Topakkaya Beldesi mevkiinde bagaja konulan bebeğin yaklaşık 5 kilometre sonra yerinde olmadığını fark eden anne, bagaj kapısının açık olduğunu görünce korkunç olay ortaya çıktı.

CANSIZ BEDENİ KUNDAĞA SARILI HALDE BULUNDU

Annenin durumu fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde arama çalışması başlattı. Bir süre sonra 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni kundağa sarılı halde Aksaray - Ankara Karayolunun 12. kilometresinde yol ortasında bulundu.

KARAYOLUNDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Karayolunda güvenlik önlemi alınırken bebeğin amcası Muhammet B. ve dedesi Hasan B. kazanın nasıl olduğunu aracı göstererek polis ekiplerine anlattı. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bagaja Konulan Bebek Feci Şekilde Can Verdi
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