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Balyozlu seri katile çifte müebbet

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce arazilerinde define kazısına müsaade etmedikleri için yaşlı çifti balyozla öldürüp, cesetleri yakan zanlı Ahmet Karapınar çifte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Balyozlu seri katile çifte müebbet

Balyozlu seri katile çifte müebbet

Kahramanmaraş'ta 6 yıl önce arazilerinde define kazısına müsaade etmedikleri için yaşlı çifti balyozla öldürüp, cesetleri yakan zanlı Ahmet Karapınar çifte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:56
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Katil 2001 yılında da Muğla'da işlediği cinayet nedeniyle 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

Onikişubat ilçesine bağlı Çınarpınar Mahallesi'nde 18 Kasım 2014'te Emine (74) ve Ali Demir (79) evlerinde başlarına balyozla vurularak öldürülmüş ve cesetleri yakılmış halde bulundu. Cinayetlerin aydınlatılması için 10 kişilik özel ekip kuruldu.

Ekip Demir'in arazisinde define arandığını tespit eti. Define arayan kişilerin kimlik tespiti için harekete geçen polis, olaydan 1 hafta sonra Ali Demir'in taziye evinin penceresine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarf bırakıldığını belirledi.

276 KİŞİNİN EL YAZISI ÖRNEĞİ ALINDI

Cinayetin detaylı şekilde anlatıldığı ihbar notunu yazan kişinin bulunması için 276 kişinin el yazı örneği alındı. Polis ihbar mektubunu yazan kişinin Ahmet Karapınar'ın yeğeni 37 yaşındaki Melek Onaran olduğunu saptadı.

Gözaltına alınan Melek Onaran dayısı Karapınar'ın kanlı elbiselerle evine geldiğini ve onun talebiyle parmak izi çıkmaması için eldiven kullanarak mektubu yazdığını kanlı elbiseleri yakarak yok ettiğini söyledi.

20 YIL HAPİS CEZASI İLE ARANIYORDU

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Karapınar'ın 2001 yılında Muğla'da yine define kazısı sırasında tartıştığı Bekir Kabaağıl'ı balyozla öldürdüğü ve bu suçtan uzun süre cezaevinde yattığı, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BİNBİR SURAT OLDU

Kahramanmaraş polisi Ahmet Karapınar'ı yakalamak için 6 yıl önce başlattığı çalışmayı sürdürürken, zanlının yakalanmamak için sürekli sakal bırakıp, peruk ve şapka taktığı öğrenildi. Polis Karapınar'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a geldiği duyumunu aldı. Özel ekip Karapınar'ın yazlık bağ evlerinin bulunduğu Yusuf Hacılı bölgesinde olduğunu tespit etti.

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