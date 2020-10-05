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Biri kırmızı diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PK'ya Tunceli'de ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklmayla biri kırmızı diğeri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Biri kırmızı diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Biri kırmızı diğeri turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PK'ya Tunceli'de ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklmayla biri kırmızı diğeri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 12:08

Terör örgütü PK'ya Tunceli'de ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklmayla biri kırmızı diğeri turuncu kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçış yok, ya teslim, ya ... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu iki çizik daha. İstihbarat, operasyon, sonuç. Kahramanlarımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Kaçış yok!

Ya teslim
Ya ...

Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu
İki çizik daha ????

????İstihbarat
????Operasyon
????Sonuç

Kahramanlarımız sağolsun ????????

— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) October 5, 2020

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tunceli-Ovacık kırsalında, 2 Ekim Cuma günü, İl Jandarma Komutanlığınca, Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda KIRMIZI kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu olan Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz olduğu tespit edildi. Teröristin örgüte 2007 yılında katıldığı, sabotaj, mayın ve EYP konusunda uzman olduğu belirlendi.

Ölü olarak ele geçirilen diğer teröristin, terörden arananlarda TURUNCU kategoride yer alan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban olduğu tespit edildi.

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