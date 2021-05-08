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Bu nasıl bir psikopat! Afyon okuyan genç kızın hayatı kabusa döndü: 4 senedir peşini bırakmıyor

Afyon'da üniversite okuyan Buse Dönmez'in hayatı 4 senedir kabusa dönmüş durumda.

Bu nasıl bir psikopat! Afyon okuyan genç kızın hayatı kabusa döndü: 4 senedir peşini bırakmıyor

Bu nasıl bir psikopat! Afyon okuyan genç kızın hayatı kabusa döndü: 4 senedir peşini bırakmıyor

Afyon'da üniversite okuyan Buse Dönmez'in hayatı 4 senedir kabusa dönmüş durumda.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 17:46
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Genç kızı, hayatında hiç görmediği adını dahi bilmediği Azad E. isimli bir psikopat Özgecan Aslan, Emine Bulut gibi yaşamını yitirmiş kadınlarla tehdit etti. Talihsiz kadın defalarca telefon numarasını değiştirdi ve sosyal medya hesaplarını değiştirdi. Fakat psikopat peşini bırakmadı.

Afyon'da üniversite okuyan Buse Dönmez'in hayatı 4 senedir kabusa dönmüş durumda.

Genç kızı, hayatında hiç görmediği adını dahi bilmediği Azad E. isimli bir psikopat Özgecan Aslan, Emine Bulut gibi yaşamını yitirmiş kadınlarla tehdit etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Buse, Afyon'da üniversiteyi kazandı ancak saplantılı âşık orada da genç kızın peşini bırakmadı. Defalarca cep telefonu numarasını değiştirmek zorunda kalan, sosyal medya hesaplarını kapatan, arkadaşlarıyla dışarı çıkamaz hale gelen Buse, şüpheli Azad E.'yi polise şikâyet etti. Ancak o yine de peşini bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'sıradan hale gelmiş şekilde' ölümle tehdit edilen Buse hayatının kâbusa döndüğünü söylüyor.

YAŞAMINI YİTİRMİŞ KADINLARLA TEHDİT ETTİ
Kadın cinayetine kurban giden Özgecan Aslan ve Emine Bulut'un fotoğrafları üzerinden ölüm tehditleri aldığını belirten Buse Dönmez, yardım çığlığını SABAH aracılığıyla yetkililere bildirdi:

"15 yaşımdayken okulun durağında görmüş. Evime kadar takip etmiş, ismimi öğrenmiş. Okulda katıldığım maçlara gelmiş, sosyal medya hesaplarımı öğrenmiş ve bana takmış kafayı. Kendisine ne bir cevap ne de bir umut vermedim. Nereye gittiysem adım adım takip etti. Afyon'a giderek kurtulduğumu sandım ama oraya da geldi. Sahte hesaplardan bana yazıyor.

ADINA HESAP AÇIP NUMARASINI YAYDI
'Sen benimsin, kadınımsın' diyor. Cevap vermeyince adıma fuhuş sayfası açıp numaramı yaydı. Görüştüğüm herkesi tehdit ediyor.

Açtığı hesaplarda kezzap fotoğrafları var. Emine Bulut'un ölümüyle ilgili videolar var. Yazıştığım herkesi öldüreceğini söylüyor. Özgecan'ın, Münevver Karabulut'un fotoğraflarını atıyor.

'Ne güzel kızlar, gencecikler' yazıyor. Sokağa çıkamıyorum. Ne ben ne ailem rahat yaşayamıyoruz.

Benimle görüşen bir arkadaşıma, 'Fakültenizi bombalattıracağım. Hepiniz ölene kadar Afyon'u kana bulayacağım' yazmış. Uzaklaştırma aldırdım. Mahkemeye çıktı, serbest kaldı.

Ölmek istemiyorum. Bu adam benim hayatımı zindan ediyor. Yalvarırım beni bu adamdan kurtarın."

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