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Kahramanmaraş polisinden kumar baskını

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, tüm Türkiye ile eş zamanlı kumar operasyonu yaptı.

Kahramanmaraş polisinden kumar baskını

Kahramanmaraş polisinden kumar baskını

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, tüm Türkiye ile eş zamanlı kumar operasyonu yaptı.

20 Nisan 2022 Çarşamba 17:32
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü; kumar denetimlerine yönelik 54 ekip ve 218 polis memurunun katılımı ile akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Yapılan denetimlerde 165 işyeri kontrol edilmiş, 1409 şahsın sorgusu yapılmış 3 şahısın aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alınmış, bir işyerinde 7 şahıstan 4 şüpheli şahısın kumar oynadığı tespit edilerek suçüstü yakalanmış, kumar oynandığı belirlenen masa üzerinde 16.500 TL ve 200 Euro kumar parası ile iskambil ve yazboz kâğıtlarına el konularak, Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak ve kumar oynamak suçlarından gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı, kumar oynayanlara yönelik kişi başı 1819 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 1 işyerinin de ruhsatsız faaliyet gösterdiği anlaşılmış olup usulsüz işletmeciliği yapılan bu işyerleri hakkında kapama işlemleri başlatılmıştır.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü; yasa dışı kumar ve bahis oyunlarının, bu kötü alışkanlıkları olan kişileri maddi ve manevi olarak yıprattığı gibi aile bütünlüğüne de zarar verdiğini, bu yüzden yasa dışı kumar ve bahis oyunlarına yönelik mücadelede etkin bir şekilde devam edecektir.

Son Güncelleme: 20.04.2022 19:05
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Polisinden Kumar Baskını
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