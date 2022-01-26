Kahramanmaraş'ta Hasta Taşıyan Ambulansın Üzerine Çığ Düştü

Kırsal Hacı Eyüplü Mahallesi'nde rahatsızlanan Hatice Öztürk'ü (64) hastaneye götürmek isteyen eşi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgede yaklaşık 2 metre kar olduğu ve yolun kapandığı bilgisini alan ekipler, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinden destek talebinde bulundu.

İş makinesi tarafından açılan yolda ilerleyen ve bir saat sürede bölgeye ulaşarak hastayı alan ambulansın üzerine dönüş yolundayken Yedikuyular Kayak Merkezi yakınlarında çığ düştü.

Önde ilerleyen iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan ambulanstaki sağlık çalışanları Çağrı Emre Kır, Halil İbrahim Çiçek ve Emre Kövenç ile hasta Öztürk, ölüm tehlikesi atlattı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine ulaştırılan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iş makinesinin yolu açarak ilerlediği sırada arkasındaki ambulansın üzerine çığ düşmesi, sağlık çalışanlarının "aşağısı uçurum dikkat edin" diyerek birbirlerini sakinleştirmeye çalıştıkları yer aldı.