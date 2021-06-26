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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 09:19
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere düzenlenen iki ayrı operasyonda M.Ö., A.E., İ.Ş., ve M.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 tabanca, 1 hassas terazi ve bir miktar para ile uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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