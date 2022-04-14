Kahramanmaraş'ta yol kontrolünde yakalandı! Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, Adana yolu il merkezine giriş istikameti Şazibey Mahallesinde yol kontrolü yapan Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan denetimde, Kahramanmaraş Yerel İlamat Masasınca Silahla tehdit, Cebir veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G.(34) ve 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.G (29) isimli şahısların aranmasının olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıslar yakalanmış, sevk edildiği adliyedeki işlemlerden sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.