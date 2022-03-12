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Kahramanmaraş’ta 19 Şüpheli Şahıstan, 20 Adet Silah Ele Geçirdi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; 19 şüpheli şahıs 20 adet silah ile birlikte suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 19 Şüpheli Şahıstan, 20 Adet Silah Ele Geçirdi

Kahramanmaraş’ta 19 Şüpheli Şahıstan, 20 Adet Silah Ele Geçirdi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında; 19 şüpheli şahıs 20 adet silah ile birlikte suçüstü yakalandı.

12 Mart 2022 Cumartesi 12:55
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadelesi kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenen kişilere fırsat verilmedi.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, sokak üzerinde silah taşırken 9 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 10 kişi yakalandı. 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 20 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla yakalanan 19 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı.

Ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükûnetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için her türlü tedbir alınmaya devam edilecektir.

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