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Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “ 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü “ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “ 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü “ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Mart 2022 Cumartesi 12:58
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Başkan Okay, mesajında, kalbi istiklal sevgisi ile dolu şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle andığını ifade ederek şunları söyledi: “Şanlı Bayrağımızla birlikte, bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden olan İstiklal Marşı, özlü dizeleriyle milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturmaktadır. Bugün hepimize düşen en büyük görev, İstiklâl Marşı’mızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerlerinin şuuruna vararak, atalarımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmaktır. İstiklal mücadelesinde olduğu gibi, bugün de bir ve beraber olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını, Şehit ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. “

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Başkan Okay’dan 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
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