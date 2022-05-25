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Kahramanmaraş’ta bir askeri şehit 2 askeri yaralayan hain gebertildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda biri yeşil biri gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta bir askeri şehit 2 askeri yaralayan hain gebertildi!

Kahramanmaraş’ta bir askeri şehit 2 askeri yaralayan hain gebertildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda biri yeşil biri gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:32
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin biri yeşil, biri gri kategoride

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon liraya kadar ödülle "yeşil" kategoride aranan, İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.

Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle ”gri” kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit YILDIRIM’ın şehit edilmesi, Astsubay ve Uzman Jandarma Çavuş’un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.

"Amanoslar temiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Soylu paylaşımında "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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