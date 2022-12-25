Kahramanmaraş’ta Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesi üzerinde A.Ö. idaresindeki 46 ABZ 871 plakalı hafif ticari araç ile seyir halinde iken S.K. yönetimindeki 06 GL 187 plakalı otomobille çarpışması sonucu takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada sürücülerle birlikte 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.