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Türkoğlu Belediyesi’nden gençlere değer veren proje!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un, hanım sultanlara yönelik başlattığı sosyal ve kültürel projesi olan ‘Kahramanlar Diyarından Payitahta’ adlı İstanbul gezisine bu sefer Türkoğlu’nun gençleri götürüldü.

Türkoğlu Belediyesi’nden gençlere değer veren proje!

Türkoğlu Belediyesi’nden gençlere değer veren proje!

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un, hanım sultanlara yönelik başlattığı sosyal ve kültürel projesi olan ‘Kahramanlar Diyarından Payitahta’ adlı İstanbul gezisine bu sefer Türkoğlu’nun gençleri götürüldü.

25 Aralık 2022 Pazar 10:36

Kahramanmaraş’ta sosyal ve kültürel alanda hayata geçirdiği projelerle örnek alınan Türkoğlu Belediyesi, ilçede yaşayan her kesimin ufkunu açacak ve kültürel birikimlerine katkı sağlayacak projeleri başarılı bir şekilde yürütüyor.

Sosyal ve kültürel proje dahilinde bu zamana kadar Türkoğlu’nda yaşayan kadınları İstanbul’a götürerek onların 7 tepeli şehrin tarihsel mekanlarını tanıma imkanı sunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, bu sefer de Türkoğlu’nda yaşayan 46 genci İstanbul’a götürdü.

Türkoğlu Belediyemizde toplanan gençleri Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Orçan gül takdimi yaparak uğurladı.

Özel rehberler eşliğinde gezdirilen 46 genç, Ayasofya Cami, Sultan Ahmet Cami, Büyük Çamlıca Cami başta olmak üzere İstanbul’un tarihi ve kültürel alanlarını görme fırsatı yakaladı.

Türkoğlu Belediyesi’nin her zaman gençlere önem verdiğini dile getiren Başkan Okumuş, “Bu projemizi kadınlarımıza yönelik başlatmıştık ve büyük beğeni aldık. Bu proje kapsamında ‘İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye’ programı kapsamında gençlerimizin İstanbul gezi talebi üzerine isteklerini yerine getirerek 46 gencimizi İstanbul'a yolcu ettik. Türkoğlu Belediyesi olarak gençlerimizi önemsiyor, değer veriyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Türkoğlu Belediyesi’nden Gençlere Değer Veren Proje!
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