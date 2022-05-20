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Kahramanmaraş’ta kayıp çocuk 12 saat sonra bulundu

Kahramanmaraş’ta dün evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuk, kurtarma ekipleri tarafından 12 saat sonra sağ salim bulundu.

Kahramanmaraş’ta kayıp çocuk 12 saat sonra bulundu

Kahramanmaraş’ta kayıp çocuk 12 saat sonra bulundu

Kahramanmaraş’ta dün evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan çocuk, kurtarma ekipleri tarafından 12 saat sonra sağ salim bulundu.

20 Mayıs 2022 Cuma 13:07
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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Kümperli Mahallesinde dün evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 10 yaşındaki Ahmet Özbek’in yakınları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı 12 saatlik arama sonrası kayıp çocuk, evinin 3 kilometre uzaklığında yürürken bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, gerekli sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

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Kahramanmaraş’ta Kayıp çocuk 12 Saat Sonra Bulundu
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