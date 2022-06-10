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Kahramanmaraş’ta nakliye dolandırıcılarına dev operasyon

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde nakliye dolandırıcılığı gerçekleştiren şebeke üyelerine eş zamanlı yaptığı operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ta nakliye dolandırıcılarına dev operasyon

Kahramanmaraş’ta nakliye dolandırıcılarına dev operasyon

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde nakliye dolandırıcılığı gerçekleştiren şebeke üyelerine eş zamanlı yaptığı operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

10 Haziran 2022 Cuma 12:31
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri tarafından yaklaşık 4 aylık çalışmalar neticesinde yürütülen planlı soruşturmada; Nakliye dolandırıcılığı olaylarına karıştığı tespit edilen 34 şahıs Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

Nakliye dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şahıslar, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İstanbul, Hatay, Kayseri, Kastamonu, Çankırı, Konya, Tokat, Mersin, Adana, Antalya ve Yozgat gibi birçok illerde, özellikle Nakliye yolu ile demir, çelik sac, radyatör, kalorifer kazanı, akaryakıt, çimento ve gıda ürünleri gibi malzemeleri Nakliye sahipleri veya işyeri yetkililerinden teslim alarak gidecekleri adreslere teslim etmeyip farklı illerde satmak suretiyle toplam 6.391.400 TL değerinde yapılan vurgun polisin başarılı çalışması sonucu engellendi.

Sahte çek ve Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanan şüpheliler, sahte evraklarla 17 adet dolandırıcılık olayına karıştıkları ayrıca bu olaylarda ikiz ve sahte plaka kullandıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda olaya karışan 27 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 27 şüpheliden 10’ü alınan ifadelerinin ardından serbest, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Güncelleme: 10.06.2022 18:21
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Kahramanmaraş’ta Nakliye Dolandırıcılarına Dev Operasyon
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