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Kahramanmaraş’taki cinayetin nedeni 50 lira çıktı!

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı 18 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

Kahramanmaraş’taki cinayetin nedeni 50 lira çıktı!

Kahramanmaraş’taki cinayetin nedeni 50 lira çıktı!

Kahramanmaraş’ta aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldüren cinayet zanlısı 18 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

23 Kasım 2021 Salı 14:59
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5 Eylül 2021 tarihinde Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde M.P. (24), Halil Küpeli’yi (30) bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.P, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı. M.P, burada ifadesinde; “Halil Küpeli’den 1 ay önce 50 lira borç almıştım. O gün Halil ile karşılaştık ve borcun 300 lira oldu deyip bana vurdu. Kendimi sabundum” dedi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, cinayet zanlısının 18¬ yıl hapsi isteniyor.

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