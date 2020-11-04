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Mersin'de karısı ve akrabalarını öldürüp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, karısı ve iki akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı intihar etti.

Mersin'de karısı ve akrabalarını öldürüp intihar etti

Mersin'de karısı ve akrabalarını öldürüp intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, karısı ve iki akrabasını tabancayla vurarak öldüren zanlı intihar etti.

04 Kasım 2020 Çarşamba 12:26
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Gültekin Ç. (32) boşanma aşamasında oldukları iddia edilen karısı Gülüser Ç'nin (24) akrabalarıyla kaldığı Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki eve gitti.

Karısı, kayınvalidesi Nuran A. (41) ile baldızı Mislina Y'ye (21) ateş eden zanlı, aynı silahla intihara kalkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Gülüser Ç. ile annesi ve kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Gültekin Ç, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Çiftin 2 çocuğunun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınarak, Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenildi.

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