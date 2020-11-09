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Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı bildirildi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 15:06
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 23 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli'nin Gobu Dilağarda, Yal Pirahmetli, Yukarı Yağlıvend, Dilağarda, Seyid Mahmudlu ve Elesgerli, Hocalı'nın Demirciler, Çanakçı, Medetkend ve Sığnak, Hocavend'in Susanlık, Domi, Tuğ, Akaku ve Azıh, Cebrail'in Hüseynalılar, Söyüdlü ve Aşağı Sirik, Gubadlı'nın Yukarı Mollu, Aşağı Mollu ve Hocik, Zengilan'ın Keçikli ve Ördekli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 5 kent merkezi, 3 kasaba ve 240 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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Azerbaycan Ordusu 23 Köyü Daha Ermenistanın Işgalinden Kurtardı
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