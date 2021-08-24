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Koronadan daha tehlikeli! Dikkat! 19 kat arttı

ABD'de koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen ilacın satışları 109 kat arttı. yetkililer çiftlik hayvanları için geliştirilen ilacın zehirlenme vakalarında artış yaşanmasına neden olduğunu ve bu ilacı kullanmanın koronavirüse yakalanmaktan bile daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

Koronadan daha tehlikeli! Dikkat! 19 kat arttı

Koronadan daha tehlikeli! Dikkat! 19 kat arttı

ABD'de koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen ilacın satışları 109 kat arttı. yetkililer çiftlik hayvanları için geliştirilen ilacın zehirlenme vakalarında artış yaşanmasına neden olduğunu ve bu ilacı kullanmanın koronavirüse yakalanmaktan bile daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı.

24 Ağustos 2021 Salı 15:59
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 4 milyondan fazla insanın canına alan virüs kadar tehlikeli bir şey daha var:Yalan haber!

Bu tehlikenin boyutlarını gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'den oldukça ilginç bir açıklama geldi.

Salgın konusunda ABD'nin en yetkili kurumlarından birisi olarak gösterilen Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC), koronavirüsten korunduğunu sanarak zehirli ilaç kullanan kişi sayısının 19 kat arttığını duyurdu.

Söz konusu ilacın koronavirüse karşı etkili olduğunu belirten yazıların internette yer alması sonrası binlerce ABD'linin satın aldığı ilaç, parazit önleyici bir hayvan ilacı olarak biliniyor.

Atlar ve inekler için kullanılan ilacın yan etkilerinin koronavirüse yakalanmaktan bile daha tehlikeli olacağı konusunda uyaran uzmanlar, pek çok kişinin bu yüzden zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığının altını çizdi.

Konu ile ilgili Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nden de (FDA), bir açıklama geldi. Resmi internet sitesinde bir uyarı yazısı yayınlayan FDA bunu Twitter'da 'Siz at değilsiniz. Siz inek de değilsiniz. Gerçekten bunu yapmayı bırakın' mesajı ile paylaştı.

FDA, genellikle çiftlik hayvanlarında parazit enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bu ilacın başka bir alanda kullanımına onay vermediğinin altını çizdi.

Öte yandan ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 628 bin 342'ye yükseldi.

California, 4 milyon 227 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 459 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 97 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 55 binden fazla, New York'ta ise 54 bin 12 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 200 milyon 947 binden fazla kişiye ilk doz, 170 milyon 406 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Son Güncelleme: 24.08.2021 19:16
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Koronadan Daha Tehlikeli! Dikkat! 19 Kat Arttı
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