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Önce Pakistan ardından Vatikan! Karanlığa gömüldüler...

Pakistan'da aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömülmesinin ardından bir elektrik kesintisi haberi de Avrupa'dan geldi. Vatikan'da hayat karardı. O anlar canlı yayınlandı. Elektrik kesintilerinin nedeni ise henüz açıklanmadı.

Önce Pakistan ardından Vatikan! Karanlığa gömüldüler...

Önce Pakistan ardından Vatikan! Karanlığa gömüldüler...

Pakistan'da aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömülmesinin ardından bir elektrik kesintisi haberi de Avrupa'dan geldi. Vatikan'da hayat karardı. O anlar canlı yayınlandı. Elektrik kesintilerinin nedeni ise henüz açıklanmadı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:27
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Pakistan'da aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömülmesinin ardından bir elektrik kesintisi haberi de Avrupa'dan geldi.

Vatikan'da hayat karardı. O anlar canlı yayınlandı. Elektrik kesintilerinin nedeni ise henüz açıklanmadı.

ZAMAN ALACAK

İslamabad Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Şefkat, elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etti.

Şefkat, elektriklerin gelmesinin zaman alacağını belirtti.

Ülkede, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 20 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.

Başbakan İmran Han'ın Danışmanı Dr. Şahbaz Gill ise yaptığı açıklamada, Enerji Bakanı Ömer Eyüp ile elektrik kesintisi hakkında görüştüğünü söyledi.

Gill, Bakan Eyüp'ün tüm ekibinin kesintinin giderilmesi için çalıştığını anlattı. Bu arada Enerji Bakanı Eyüp de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

Eyüp, akımdaki düşüş nedenini belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Pakistanlılara sabırlı olmaları çağrısında bulunan Eyüp, ekiplerin kesintiyi gidermek için görev yerlerine gittiğini kaydetti. Eyüp, Enerji Bakanı olarak bizzat kesintinin giderilmesine yönelik çalışmaları izlediğini ve konuyla ilgili bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı.

BİR KESİNTİ DE VATİKAN'DAN

Pakistan'daki kesinti henüz çözülememişken bir kesinti haberi de Vatikan'dan geldi. Bir anda elektriklerin gitmesiyle beraber hayat durma noktasına geldi. Göz gözü görmüyor.

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