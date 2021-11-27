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Ev hizmetlerinde çalışana SMS ile sigorta

Başta bakıcı ve temizlikçiler olmak üzere ev hizmetlerinde çalışanların zorunlu sigortalanması gerekiyor. Bir günlüğüne bile olsa biri çalıştırılıyorsa, sigortası yapılmak zorunda. Prof. Dr. Cem Kılıç, ev işlerinde çalışanların sigortası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ev hizmetlerinde çalışana SMS ile sigorta

Ev hizmetlerinde çalışana SMS ile sigorta

Başta bakıcı ve temizlikçiler olmak üzere ev hizmetlerinde çalışanların zorunlu sigortalanması gerekiyor. Bir günlüğüne bile olsa biri çalıştırılıyorsa, sigortası yapılmak zorunda. Prof. Dr. Cem Kılıç, ev işlerinde çalışanların sigortası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:52
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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

Evimize ayda iki ya da üç gün temizliğe gelen kişiye sigorta yapmak durumunda mıyız?

Sigortalılık ilişkisi fiili çalışmayı gerektirir. Evinize ayda bir gün bile gelse mutlaka onun sigortasını yapmak gerekir. Bu konu 10 günden az ve 10 günden fazla çalışma olarak ikiye ayrıldı.

Eğer 10 günden daha az süreyle bir kişi evinize çocuk bakımı ya da temizlik için geliyorsa, çok küçük miktarlarda basit bir sigortalılık işlemiyle hukuki süreci tamamlayabilirsiniz.

10 günden az sürede geliyorsa 5510'a SMS ile çalışacak kişinin ve çalıştıracak kişinin bilgilerini, T.C kimlik numaralarını atıyorsunuz kaç gün geldiyse bildiriyorsunuz. Günlük 2 lira 39 kuruş. Bir kişi ayda 4 gün gelmişse 10 liraya yakın bir ödeme ile bu işlemi tamamlamış oluyorsunuz.

Asgari ücret artacak da işveren ne olacak? İşsizlik tavan yapmaz mı?

"Bu çok önemli bir konu. İstihdamı korumak da çok önemli. Bu sene benim temel öngörüm geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret desteğinin ilk haliyle devam etmesi. İşyerlerinin desteklenmesi ve sigorta prim teşviklernin daha da çeşitlendirilmesi gerek.

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