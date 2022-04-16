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İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Güven Tazeledi

Kahramanmaraşlı İş insanı Ahmet Öksüz İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) olağan genel kurulunda güven tazeledi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Güven Tazeledi

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Güven Tazeledi

Kahramanmaraşlı İş insanı Ahmet Öksüz İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) olağan genel kurulunda güven tazeledi.

16 Nisan 2022 Cumartesi 09:50
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Kahramanmaraşlı İş İnsanı, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz İstanbul Tekstil Ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (İTHİB)tek liste halinde girilen seçimli olağan genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

Genel kurul sonrası konuşan Başkan Öksüz, yeni dönem içinde hedeflerinin dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olmak olduğu söyledi.

Başkan Ahmet Öksüz, açıklamasının devamında ise; “Seçim sonuçlarının tüm sektör paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 4 yıl önce gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda sektörümüze bir söz verdik. Sektörümüzü dünyanın en büyük 5 tedarikçisinden biri yapacağız dedik. bugün ise dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. İhracatta pazar çeşitliliği sağlayacak heyetlerimiz ve fuarlarımız, katma değer artışı sağlayacağımız projelerimiz ve tanıtım faaliyetlerimiz ile orta vadede dünyanın en büyük ilk 3 ihracatçısından biri olacağız” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz Güven Tazeledi
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