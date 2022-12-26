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Kahramanmaraş'ta Bu Yıl 20 Ton Altın İşlendi

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'ta ustalar, bu yıl 20 ton altını takı ürünlerine dönüştürdü.

Kahramanmaraş'ta Bu Yıl 20 Ton Altın İşlendi

Kahramanmaraş'ta Bu Yıl 20 Ton Altın İşlendi

Türkiye'nin önemli altın işleme merkezlerinden Kahramanmaraş'ta ustalar, bu yıl 20 ton altını takı ürünlerine dönüştürdü.

26 Aralık 2022 Pazartesi 17:00

Yaklaşık 107 bin metrekare alana kurulu, 430 atölyenin yer aldığı ve 6 bin kişinin çalıştığı Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nde tonlarca altından çeşitli takı ürünleri yapılıyor.

Geçen yıl 9 ton civarında altının işlendiği sitede, bu yıl 20 ton altın işlenerek rekor kırıldı.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın altın işlemeciliğinde Türkiye'de önemli kentler arasında yer aldığını söyledi.

Kentte en çok 21 ve 22 ayar altının işlendiğini ifade eden Öz, Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nin hizmete açılmasıyla kentin, sektörde daha fazla söz sahibi olmaya başladığını dile getirdi.

Öz, “21 ayar üretilen takılar Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine tedarikçi firmalar aracılığıyla ihraç ediliyor. 22 ayar ürünler genelde iç piyasaya gönderiliyor. Bunun yanında da 8 ve 14 ayar üretimimiz devam ediyor. Kahramanmaraş'tan direkt ihracat yapılamıyor çünkü bizim uluslararası uçuş ve gümrüklememiz yok. İstanbul üzerinden ihracat yapılıyor. Şu anda en büyük sıkıntımız bu. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Son Güncelleme: 26.12.2022 19:25
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Kahramanmaraşta Bu Yıl 20 Ton Altın İşlendi
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