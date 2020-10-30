Kipaş, Avrupa’nın en büyük kağıt tesisini yılsonunda açıyor

Türkiye’nin güçlü sanayi gruplarından Kipaş Holding yönetimi, ağırlıklı Kahramanmaraş merkezli yürüttükleri yatırımlarında yakın zamanda bir istisnaya yer verdiler. Yeni yatırımlarında Aydın’ın Söke ilçesini tercih ettiler. Kağıt alanında ilk yatırımlarını memleketleri Kahramanmaraş’a yapan holding kurucuları, Avrupa’nın dahi en büyük yatırımı olacak, beyaz kaplı ambalaj kağıdı için aradıkları büyük ölçekli sanayi arsasını Söke OSB’de buldu. İnşaat başladı, tüm hızıyla devam ediyor. Tesiste Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu beyaz kaplamalı ambalaj kağıdı üretilecek. Yatırım, pandemiyle birlikte kullanım alanı daha da artan ambalajda büyük ölçekli bir yerlileştirme imkanı yaratacak.

Proje, 250 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 400 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. 550 milyon dolar yatırımla Almanya menşeli makine parkıyla kurulan tesis, alanında Avrupa’nın en büyük fabrikası olacak, ilk fazında 600 bin ton, ikinci fazın devreye girmesiyle yıllık 1 milyon ton üretim yapacak. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, yatırım kararı almalarında Türkiye’nin dışa bağımlı bir sahasına ilişkin olmasının esas rol oynadığını dile getirdi. Kurdukları tesisle üretilecek kağıdın başta ilaç olmak üzere çok farklı sektörlerin ihtiyacını gidereceğini söyleyen Öksüz, “Bu alanda yıllık 300 milyon dolarlık bir ithalatın da önüne geçmeyi planlıyoruz” dedi.

1986’da ilk sanayi yatırımları open-end iplik tesisi aynı zamanda Kahramanmaraş’ın da sektördeki ilk yatırımıydı. Peşinden art arda tekstil ve hazır giyimde büyüyen Kipaş Topluluğu, zaman içerisinde enerjiden, çimentoya, tarım ve hayvancılığa uzanan sanayi yolculuğunda ambalaj kağıdı alanındaki ilk tesisini 2014 yılında Kahramanmaraş’ta kurdu. Kahverengi ambalaja hizmet eden tesisin ardından Söke’de inşaatı son aşamaya gelen yeni tesisleri yılsonuna kadar açacaklarını dile getiriyor Kipaş Holding Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz. 8 bin kişiye istihdam yaratan Kipaş’ın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada ilk fazda bin yeni istihdama imza atılacak. İkinci fazın kurulmasıyla birlikte 500 ek istihdam daha sağlanacağını kaydeden Hanefi Öksüz, “Türkiye’nin cari açığını azaltıcı yatırımlara ihtiyacı var. Bir taraftan yeni istihdam yaratırken, diğer şandan ülke ekonomisine ve cari açığına azaltıcı destek sunuyor olmamızdan dolayı mutluyuz” dedi.

Yatırımlarını yılsonuna kadar açmayı planladıklarını belirten Öksüz, “Aslında yaşadığımız pandemi ortamı inşaatı kısa süreli aksattı. Daha önce açabilirdik. Yılsonuna kadar faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. İç pazarda çok çeşitli alanlardaki ambalaj ihtiyacına yanıt vereceğiz. İç pazardaki ihtiyacın dışında da ihracat planlıyoruz. İhracatta hedefimiz 100 milyon dolar” diye konuştu.

Yüzde 40 özsermaye

Toplam 550 milyon dolar olarak planlanan yatırımda kaynağın yüzde 40’a yakın kısmı Kipaş Holding’in öz kaynaklarından karşılanıyor. Kalan kısmın yüzde 80’lik kısmı dış finans kaynaklarından, yüzde 20’lik bölümü de Türkiye’deki finans kuruluşlarından sağlanacak.

Pirinç ithalatına karşı Kahramanmaraş pirincini öne çıkarıyor

Kipaş Holding, Türkiye’nin sanayi ağırlıklı topluluklarından. Yıllık 1 mlyar dolarlık ciroya, 200 milyon dolarlık ihracata imza atan Kipaş Holding’n önemli bir yatırım alanı daha var. Holding, pandemiyle birlkte en kritik sektörlerden bir haline gelen tarım alanında da yıllardır faaliyet yürütüyor. Buğdaydan, mısıra, hububata, pamuğa, meyveciliğe uzanan geniş alanda üretim gerçekleştiriyor. Bağcılık yapıyor. Bünyesindek Kipaş Tarım, seracılık, bağcılık ve meyvecilik alanında doğal tarım uygulamalarıyla tanınıyor. Seracılık alanında topraksız, modern ilkelerle otomasyona dayalı yetiştiricilik yapılıyor. Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanef Öksüz, Türkiye’nin tarımda da alacağı çok mesafenin olduğuna işaret ederek, “Buğdaydan başlayarak pamuğa, mısıra uzanan geniş alanda faaliyetlerimiz var. En önem verdiğimiz işlerden bir tanesi de ekimi azalan veya yok olan geleneksel ürünlerimizi tekrar üretme kazandırmak. Örneğin geçmişte büyük değerlerimizden olan Kahramanmaraş pirincini yeniden tarımsal bir ürün haline getirmek için çalışıyoruz. Ekim alanlarını artırıyoruz. Kahramanmaraş’a yeniden bir değer olarak kazandırmak için çalışıyoruz” dedi. Yıllardır ithalatı yapılan pirinçte yerli üretimin artırılmasının önemine değinen Öksüz, “Yanı sıra Bombus arıları kullanılarak doğal tarım yapıyoruz. İklmlendirme, damla sulama tamamen bilgisayar destekli otomasyonla sağlanıyor” dedi.