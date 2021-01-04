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Kredi desteği geliyor

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur’luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya edip emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek.

Kredi desteği geliyor

Kredi desteği geliyor

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur’luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya edip emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:30
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokolle borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden 1.60 faizle, 36 ay vadeli krediyle emeklilik imkânı sunulacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında dün kredi işbirliği protokolü imzalandı. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ile imzalanan protokol kapsamında sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.

BAŞVURULAR 1 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırmaya son başvuru tarihinin 1 Şubat'a, ilk taksit son ödeme tarihinin de 31 Mart'a uzatıldığını anımsattı. Yılmaz, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya etmek için ödeyeceği tutarın 24 bin lira olduğunu anımsatarak, "Yapılandırmaya başvururlarsa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır. Kamu bankaları ile imzalanan prokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanacak sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkânı sunulacak" dedi.

KİMLER KREDİ DESTEĞİ ALABİLECEK?

Kredi desteğinden birikmiş prim borcu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar başvurabilecek. Askerlik ve doğum borçlanması ile yaşlılık aylığı alabilecekler, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda emekli olabilecekler de yararlanabilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2 AY UZADI

Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği de 8 Ocak'ta başlayacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, nakdi ücret desteğinin 17 Ocak'ta itibaren 2 ay daha uzatıldığını anımsattı.

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