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Lüks Kahramanmaraş Filosunu Güçlendirdi

2012 yılından günümüze Kahramanmaraş’ta hizmet veren Lüks Kahramanmaraş, araç filosunu güçlendirerek 4 yeni otobüs daha kazandırdı.

Lüks Kahramanmaraş Filosunu Güçlendirdi

Lüks Kahramanmaraş Filosunu Güçlendirdi

2012 yılından günümüze Kahramanmaraş’ta hizmet veren Lüks Kahramanmaraş, araç filosunu güçlendirerek 4 yeni otobüs daha kazandırdı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 11:45
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Kahramanmaraş’a ulaşımda büyük rol üstlenen Lüks Kahramanmaraş, müşterilerine konforlu yolculuk sunmak için filosuna yeni otobüsler kazandırdı.

Lüks Kahramanmaraş firma ortaklarından Muzaffer Güzel: “Şehrimizi seviyoruz ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tecrübeli personellerimizin yanı sıra hizmet kalitesini de en üst seviyede tutuyoruz. Yolcularımızın güvenli ulaşım sağlamaları için sık sık hizmetçi eğitimler düzenliyoruz. Gördük ki müşterilerimizin ilgisi her geçen gün artıyor bizlerde araç filomuzu güçlendirerek 4 yeni otobüsü daha Kahramanmaraş’a kazandırdık. 25 araçlık filomuzu 29 araca çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. İfadelerini kullandı.

Lüks Kahramanmaraş Müdür Alican Kayabaşı ise: “Yolcularımızın emniyeti her şeyden önemli. Tüm kaptanlarımızın psikoteknik ve sağlık kontrolünü yapıyoruz. Sürüş sürelerinin güvenli ve yasal limitlere göre planlayarak, araçların sefer boyunca takip ediyoruz. Teknik bakımlarının periyodik olarak yapıyor ve araçlarımızda güvenli yakıt kullanıyoruz.

Açık büfe hizmet verdiğimiz müşterilerimizi geniş aralıklı 2+1 koltuklarda seyahat etmelerine olanak sağlıyoruz. Araç filomuzla Zonguldak - İzmir - Afyon - Ankara - İstanbul - Trabzon - Rize - Artvin - Erzincan - Konya - Sivas - Kırıkkale - Kayseri - Karabük - İzmit - Düzce - Adana - Mersin - Uşak - Antalya - Manisa – Kırşehir – Bursa – Balıkesir – Eskişehir seferlerine devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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