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Mahmut Yardımcıoğlu’ndan kripto para açıklaması!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, kripto paraların değer kaybetmesi sonucu yaşanan maddi ve manevi kayıplara ilişkin uyarılarda bulundu.

Mahmut Yardımcıoğlu’ndan kripto para açıklaması!

Mahmut Yardımcıoğlu’ndan kripto para açıklaması!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, kripto paraların değer kaybetmesi sonucu yaşanan maddi ve manevi kayıplara ilişkin uyarılarda bulundu.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:45
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Kripto paralardaki sert düşüş devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin doların altına kadar geriledi. Bitcoin’deki düşüş diğer coinleri de etkiledi. Kripto para piyasası yangın yerine döndü. Bitcoin ve diğer coinlerin çakılması yatırımcıları tedirgin etti. Lider kripto para birimi Bitcoin uzun süre sonra 30 bin doların altına geriledi. Luna ise kripto para piyasasından silindi. Diğer altcoinlerde çakıldı.

Prof. Dr. Yardımcıoğlu, “Üreten insan değerlidir. Ve bu üretken her türlü girişime devletler gerekli desteği vermektedir. Matah bir şey yapmışlar gibi "Merkezi denetime başkaldırı" felsefesiyle cilalanan kripto paralar çakılınca neden otorite yok diye sızlanıyorlar.” dedi.

Prof. Dr. Yardımcıoğlu uyarılarına şu şekilde devam etti:

Yüksek risk; büyük kayıplar yada büyük kazançlar demektir, önemli olan kayıpları karşılayacak üretim fazlası karşılığının olmasıdır. Kripto paralar, korku ve açgözlülük ikileminde insanların hayatında eksik olan heyecan ve aksiyon sarmalına düşmesidir. Kolay para kolay kazanç demek değildir. Kolay para demek, vazgeçilmez ürün üretmek ve pazarını oluşturmak demektir.

Üreten insan değerlidir. Ve bu üretken her türlü girişime devletler gerekli desteği vermektedir. Matah bir şey yapmışlar gibi "Merkezi denetime başkaldırı" felsefesiyle cilalanan kripto paralar çakılınca neden otorite yok diye sızlanıyorlar. İşte bu iş bilmez, kulaktan duyma bilgilerle hareket eden insanların başvurduğu yolun geldiği kısmıdır. Ekonomi de bir terim sizi kral da edebilir yerin dibine de indirebilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise, kripto para birimi üzerinden insanların kandırılmasıdır. Vurgunlar, dolandırıcılık ve sonunda olan yine elinde ne var ne yoksa bahis oynar gibi kripto para birimine yönelen insana olur. Bu gün haberlerde görüyoruz, evini dahi satıp kripto para alan sonunda yaşamına son verenleri. Her şeyini bir anda kaybedenlerini.

Kripto para çakılınca otoriteye karşı sızlanmaya başlayanlar, akıl etmedikleri için bu hale düştüklerinin farkında değiller. İnsan, ürettiği kadar farkındalık taşır. Devlet, toplumsal düzen, gelenekler de böyledir. Janjanlı söylemlerle gelenekten, milli normlardan, dinden, devlet düzeninden soyutlandırılarak yalnızlaştırılan, savunmasız bırakılarak kolay lokmalara bölünen insanlar bir süre yıkmanın şeytansı hazzını yaşar. Sonrasındaysa masal biter, altından kalkamayacakları sorunlarla baş başa kalırlar. Geçmiş olsun!

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Mahmut Yardımcıoğlu’ndan Kripto Para Açıklaması!
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