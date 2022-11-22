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Mehmet Gürbüz, “Leonardit Anadolu topraklarına bereket ve bölge insanına ekmek kapısı olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maden sahalarından devlet yatırımıyla leonarditten hümik asit üretilmesini öngören çalışmayı bölge ve ülke tarımının geleceği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Mehmet Gürbüz, “Leonardit Anadolu topraklarına bereket ve bölge insanına ekmek kapısı olacak”

Mehmet Gürbüz, “Leonardit Anadolu topraklarına bereket ve bölge insanına ekmek kapısı olacak”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maden sahalarından devlet yatırımıyla leonarditten hümik asit üretilmesini öngören çalışmayı bölge ve ülke tarımının geleceği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

22 Kasım 2022 Salı 15:16

Başkan Gürbüz, “Toprağa bereket, ekonomiye can katacak her projenin yanındayız” cümlesi ile çalışmanın destekçisi olacaklarını belirterek, “Bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız” dedi.

Elbistan ve Afşin ilçelerindeki linyit sahalarından çıkarılan ve yüzyılın madeni olarak adlandırılan leonarditten 600 bin litre sıvı ve toz hümik asit üretimi için 2 bakanlık ortaklığında fizibilite çalışması yapılacak.

Karar çerçevesinde; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) işbirliğinde tarım hayvancılık, kozmetik, ilaç sanayisi gibi birçok alanda kullanılan ve 1,8 milyar tonluk rezerv tespit edilen Elbistan-Afşin bölgesindeki linyit sahalarında yer alan leonardit madeninin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Söz konusu çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü’nün bu yönde girişimleri olduğunu anımsattı.

Leonardit konusunda şimdiye kadar özel sektör aracılığı ile bir takım çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Gürbüz, devlet yatırımı için Elbistan’ın seçilmesinin de bölgedeki rezervin büyüklüğü ile doğru orantılı olduğuna değindi.

Elbistan’ın bu noktada 1,8 milyar tonluk rezervi barındırdığını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda bölgemiz ve ülkemiz adına önemli bir yatırımın yol haritası çizildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) işbirliğinde hayata geçirilecek bu projenin, hem bölgemize hem de ülkemize adeta ‘ilaç’ gibi geleceğini düşünüyoruz. Anadolu topraklarına bereket ve bölge insanına ekmek kapısı olacak dev bir tesisin ilk ayak seslerini duyduk” dedi.

Süreci yakından takip ettiklerini anlatan Başkan Gürbüz, “İlk etapta fizibilitesi yapılacak. Daha sonra da aşama aşama tesisleşmeye gidilecek. TKİ’nin, diğer sahalardaki leonarditten sıvı organik toprak düzenleyici ürünü ürettiğini biliyoruz. Bu TKİ’nin bu tecrübesini, bakanlıklarımızın desteği ile Elbistan’da daha da ileri seviyeye ulaştıracağına eminiz. Elbistan Belediyesi olarak, yerli üretimin her zaman destekçisiyiz. Yatırımla ilgili sürecin olgunlaşmasıyla birlikte ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla tam bir işbirliği halinde olacağız. Toprağa bereket, ekonomiye can katacak her projenin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.11.2022 19:07
Anahtar Kelimeler:
“Leonardit Anadolu Topraklarına Bereket Ve Bölge Insanına Ekmek Kapısı Olacak”Mehmet Gürbüz
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